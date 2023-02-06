ВИДЕО | Мощное землетрясение на юго-востоке Турции унесло жизни более тысячи человек(19)
Землетрясение магнитудой 7,8 на юго-востоке Турции унесло жизни более тысячи человек. Президент Турции Реджер Тайип Эрдоган заявил, что оно стало самым мощным с 1939 года, пишет Русская служба Би-би-си.
Геологическая служба США сообщила, что землетрясение произошло в 04:17 по местному времени, очаг залегал на глубине 17,9 км вблизи города Газиантеп.
По данным Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции, за основным землетрясением последовало более 40 афтершоков.
В Сирии погибло более 380 человек. Министерство здравоохранения страны заявило, что жертвы землетрясения есть в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Многие здания рухнули, спасатели ищут выживших под завалами.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что пострадали 10 городов - Газиантеп, Кахраманмарас, Хатай, Османие, Адыяман, Малатья, Шанлыурфа, Адана, Диярбакыр и Килис.
Корреспондент Турецкой службы Би-би-си в Диярбакыре сообщает, что в городе обрушился торговый центр.
По данным местных властей, в провинции Малатья к северо-востоку от Газиантепа погибли по меньшей мере 23 человека. В городе Шанлыурфе - 17 человек. Еще больше смертей зарегистрировано в Диярбакыре и Османие.
Толчки ощущались в Анкаре и других турецких городах, а также по всему региону - на Кипре, в Ливане и в Сирии.
Эрдем, житель турецкого города Газиантеп, рассказал агентству Reuters по телефону, что его тряхнуло, „как ребенка в кроватке“.
„Я никогда не чувствовал ничего подобного за 40 лет моей жизни, - сказал он. - Все сидят в своих машинах или пытаются выехать на открытые пространства подальше от зданий“.
Как передает Reuters, сирийские государственные СМИ сообщили, что в провинции Алеппо обрушилось большое количество зданий, источник в гражданской службе Хамы сообщил, что там тоже обрушилось несколько зданий.
„Со стен в доме упали картины, - сказал Reuters Самер, житель Дамаска. - Я проснулся в ужасе. Мы все оделись и стоим у двери“.
По словам очевидцев, люди в Дамаске, а также в ливанских городах Бейрут и Триполи, выбегали на улицы и садились в машины, чтобы отъехать от своих домов на случай обрушения.
Рушди Абуалуф, продюсер Би-би-си в секторе Газа, сказал, что дом, в котором он жил, трясло около 45 секунд.
Турецкие сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в 7,4. По их словам, через несколько минут в регионе произошел второй толчок.
Глава Турецкого Красного Креста Керем Киник заявил, что мобилизует ресурсы для помощи пострадавшему региону, поскольку имеются серьезные повреждения и разрушенные здания, и сказал, что Турция готова принять международную помощь.
Трубопровод Керкук-Джейхан, по которому нефть поступает из Ирака в Турцию, и трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан не повреждены, и нефть по ним продолжает поступать, сообщил в понедельник агентству Reuters представитель энергетической компании. Однако операции на нефтяном терминале Джейхан на юге Турции пришщлось приостановить.
Терминал в Восточном Средиземноморье находится примерно в 155 км от эпицентра землетрясения.
Мировые лидеры обещают помощь региону
Европейский союз направляет спасательные команды и готовит дальнейшую помощь Турции после сильного землетрясения, произошедшего в Турции и Сирии, сообщил в „Твиттере“ комиссар блока по кризисному регулированию Янез Ленарчич.
„Команды из Нидерландов и Румынии уже в пути“, за их развертыванием следит Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации, сказал Ленарчич. Его офис сообщил, что Турция обратилась к ЕС с просьбой о помощи.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил, что голландская поисково-спасательная команда присоединится к поискам выживших в Турции и Сирии. В своем твите он также выразил соболезнования президенту Турции Эрдогану, сказав: „Мои мысли - со всеми жертвами этого серьезного стихийного бедствия“.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Греция также мобилизует свои ресурсы и „немедленно“ окажет помощь пострадавшим районам.
Лидеры Сербии и Швеции также пообещали направить помощь в регион.
Соединенные Штаты „глубоко обеспокоены“ землетрясением в Турции и Сирии и внимательно следят за событиями, заявил в Твиттере советник по безопасности Белого дома Джейк Салливан. „Я поддерживаю связь с турецкими официальными лицами, чтобы передать, что мы готовы оказать любую необходимую помощь“, - сказал он.
Владимир Путин предложил российскую помощь Сирии и Турции. „Примите мои глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными мощным землетрясением в вашей стране, - сказал Путин в своем послании к Эрдогану в понедельник. - Мы готовы оказать необходимую помощь“.
Отдельно Путин обратился и к Асаду, сказав, что Россия разделяет „печаль и боль тех, кто потерял своих близких“, и готова готова оказать помощь.
Сейсмоопасная зона
„Если посмотреть на распределение землетрясений магнитудой 7 и выше с момента начала инструментальных записей (примерно с 1900 г.), то сегодняшнее событие M7.8 - самое крупное землетрясение, когда-либо зарегистрированное в этом регионе, - пишет в „Твиттере“ Стивен Хикс, сейсмолог из Университетского колледжа Лондона. - Большинство крупных землетрясений произошло вдоль Северного Анатолийского разлома на севере Турции.
Турция находится в одной из самых активных сейсмоопасных зон в мире.
В 1999 году более 17 тысяч человек погибли после мощного землетрясения в районе Измита на северо-западе страны.