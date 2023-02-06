ВИДЕО | Мощное землетрясение на юго-востоке Турции унесло жизни более тысячи человек

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение произошло в 04:17 по местному времени, очаг залегал на глубине 17,9 км вблизи города Газиантеп.

По данным Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции, за основным землетрясением последовало более 40 афтершоков.

В Сирии погибло более 380 человек. Министерство здравоохранения страны заявило, что жертвы землетрясения есть в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.

Многие здания рухнули, спасатели ищут выживших под завалами.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что пострадали 10 городов - Газиантеп, Кахраманмарас, Хатай, Османие, Адыяман, Малатья, Шанлыурфа, Адана, Диярбакыр и Килис.

Корреспондент Турецкой службы Би-би-си в Диярбакыре сообщает, что в городе обрушился торговый центр.

По данным местных властей, в провинции Малатья к северо-востоку от Газиантепа погибли по меньшей мере 23 человека. В городе Шанлыурфе - 17 человек. Еще больше смертей зарегистрировано в Диярбакыре и Османие.

Толчки ощущались в Анкаре и других турецких городах, а также по всему региону - на Кипре, в Ливане и в Сирии.

Эрдем, житель турецкого города Газиантеп, рассказал агентству Reuters по телефону, что его тряхнуло, „как ребенка в кроватке“.

„Я никогда не чувствовал ничего подобного за 40 лет моей жизни, - сказал он. - Все сидят в своих машинах или пытаются выехать на открытые пространства подальше от зданий“.

Как передает Reuters, сирийские государственные СМИ сообщили, что в провинции Алеппо обрушилось большое количество зданий, источник в гражданской службе Хамы сообщил, что там тоже обрушилось несколько зданий.

„Со стен в доме упали картины, - сказал Reuters Самер, житель Дамаска. - Я проснулся в ужасе. Мы все оделись и стоим у двери“.

По словам очевидцев, люди в Дамаске, а также в ливанских городах Бейрут и Триполи, выбегали на улицы и садились в машины, чтобы отъехать от своих домов на случай обрушения.