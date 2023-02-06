Мощное землетрясение на юго-востоке Турции унесло жизни более 500 человек

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 04:17 по местному времени на глубине 17,9 км, вблизи Газиантепа - города с населением более 1 млн человек.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что число погибших в Турции возросло до 284 человек.

В Сирии погибли более 230 человек, сообщают государственные СМИ. Министерство здравоохранения Сирии заявило, что жертвы землетрясения есть в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.

Есть опасения, что число погибших резко возрастет в ближайшие часы.

Многие здания рухнули, спасатели ищут выживших под завалами.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что пострадали 10 городов - Газиантеп, Кахраманмарас, Хатай, Османие, Адыяман, Малатья, Шанлыурфа, Адана, Диярбакыр и Килис.

Корреспондент Турецкой службы Би-би-си в Диярбакыре сообщает, что в городе обрушился торговый центр.

По данным местных властей, в провинции Малатья к северо-востоку от Газиантепа погибли по меньшей мере 23 человека. В городе Шанлыурфе - 17 человек. Еще больше смертей зарегистрировано в Диярбакыре и Османие.

По меньшей мере 2 323 человека получили ранения в Турции, 639 - в Сирии.

Толчки ощущались в столице Анкаре и других турецких городах, а также по всему региону - на Кипре, в Ливане и в Сирии, где, как и в Турции, много погибших.

Как передает Reuters, сирийские государственные СМИ сообщили, что в провинции Алеппо обрушилось большое количество зданий, источник в гражданской службе Хамы сообщил, что там тоже обрушилось несколько зданий.

„Со стен в доме упали картины, - сказал Reuters Самер, житель Дамаска. - Я проснулся в ужасе. Мы все оделись и стоим у двери“.

По словам очевидцев, люди в Дамаске, а также в ливанских городах Бейрут и Триполи, выбегали на улицы и садились в машины, чтобы отъехать от своих домов на случай обрушения.

Рушди Абуалуф, продюсер Би-би-си в секторе Газа, сказал, что дом, в котором он жил, трясло около 45 секунд.