СМОТРИТЕ ВИДЕОПОДКАСТ | Эксперт: энергетический кризис практически пройден, будущее Эстонии за ветряками, дома можно выйти на нулевое энергопотребление

В этом году Таллинн стал Зеленой столицей Европы, и вопросы зеленой энергетики звучат особенно актуально. При этом зеленую энергетику у нас критикуют главным образом за то, что она негативно влияет на сланцевую. Отвечая на эту критику, Константин Доценко проводит аналогию с мусором на улицах. Если вы поедете в южные страны, например в Тайланд, то увидите, что там довольно грязно на улицах. Можно дискутировать о том, мешает ли этот мусор. Но Европа договорилась платить за то, чтобы „мусор с улиц“ все-таки убирали. Квоты СО 2 – это как налог на загрязнение. Был разработан план постепенно уходить от использования сланца, потому что с точки зрения выбросов СО 2 он еще вреднее для окружающей среды, чем уголь. И до событий последнего года Европа планировала использовать газ как источник энергии переходного периода к зеленой энергетике. А в силу последних событий цены на газ взлетели до небес.

- Энергетический рынок довольно медленный и сложный, но Европа с этим кризисом справилась довольно легко, – говорит Константин Доценко. – Благодаря огромным ценам, которые были в августе на газ, танкеры со всего мира развернулись и поплыли в Европу, она смогла заполнить свои газовые хранилища, и мы пережили эту зиму относительно безболезненно. Ведь самые черные сценарии рисовали полные блэкауты и отсутствие отопления. В конечном итоге в середине отопительного сезона цены на газ у нас упали до того уровня, что были два года назад. А биржевая цена на электричество сейчас в два раза ниже, чем универсальная, и я лично уже перешел на биржевой пакет. В общем и целом кризис пройден, но расслабляться еще рано.