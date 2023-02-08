Почему цены на электричество снизились?
Отбросили назад или напротив продвинули вперед переход на зеленую энергетику события последнего года, чем нам поможет ветер, когда работают солнечные батареи, как каждый из нас может стать углеродно нейтральным и выйти на минусовое потребление энергии – обо всем этом в студии беседуют ведущий „Народного Радио“ Борис Горский и аналитик энергорынка Константин Доценко.
В этом году Таллинн стал Зеленой столицей Европы, и вопросы зеленой энергетики звучат особенно актуально. При этом зеленую энергетику у нас критикуют главным образом за то, что она негативно влияет на сланцевую. Отвечая на эту критику, Константин Доценко проводит аналогию с мусором на улицах. Если вы поедете в южные страны, например в Тайланд, то увидите, что там довольно грязно на улицах. Можно дискутировать о том, мешает ли этот мусор. Но Европа договорилась платить за то, чтобы „мусор с улиц“ все-таки убирали. Квоты СО2 – это как налог на загрязнение. Был разработан план постепенно уходить от использования сланца, потому что с точки зрения выбросов СО2 он еще вреднее для окружающей среды, чем уголь. И до событий последнего года Европа планировала использовать газ как источник энергии переходного периода к зеленой энергетике. А в силу последних событий цены на газ взлетели до небес.
- Энергетический рынок довольно медленный и сложный, но Европа с этим кризисом справилась довольно легко, – говорит Константин Доценко. – Благодаря огромным ценам, которые были в августе на газ, танкеры со всего мира развернулись и поплыли в Европу, она смогла заполнить свои газовые хранилища, и мы пережили эту зиму относительно безболезненно. Ведь самые черные сценарии рисовали полные блэкауты и отсутствие отопления. В конечном итоге в середине отопительного сезона цены на газ у нас упали до того уровня, что были два года назад. А биржевая цена на электричество сейчас в два раза ниже, чем универсальная, и я лично уже перешел на биржевой пакет. В общем и целом кризис пройден, но расслабляться еще рано.
Будущее энергетики и в Европе, и в Эстонии за ветряной энергией – считает эксперт. „У Eesti Energia есть план построить в Рижском заливе огромный ветропарк, там будет 50–100 новых огромных ветряков на 1000 мегаватт, тогда как у нас пик потребления зимой 1500 мегаватт. Надеемся, что когда этот ветропарк будет построен, мы сможем спокойно уходить от сланцевой энергетики. Потому что у нас будет свой источник энергии – зеленый, безопасный и надежный“.
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Что ожидает сланцевую энергетику в ближайшем будущем.
Насколько зеленая атомная энергия и планирует ли Европа ее развивать.
Как дома подключиться к 100-процентрой зеленой энергии и как выйти на минусовое потребление энергии.
Дополнительную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru