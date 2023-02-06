ЭКСПЕРИМЕНТ | С помощьюTelegram в Эстонии можно купить наркотики, а также устроиться на работу наркокурьером

На улице дождливо и ветрено. Если бы уличные фонари погасли, мы бы стояли в кромешной тьме. Уже семь часов вечера, люди движутся с работы домой или на тренировку. „Я ищу такую ​​маленькую коробочку“, — говорит Сандер, который приехал за ней в парк Мустамяэ .

После недолгих поисков и порывшись в мокрых листьев, Сандер признается: есть вероятность, что его обманули. Также возможен сценарий, что в такое время посылка просто привлекла внимание кого-то из прохожих в парке. „Однако некоторые парни умеют отлично прятать“, — не сдается Сандер. Он надеется, что пакет все еще где-то под деревьями в парке. Продолжаем искать.