МНЕНИЕ | Можем повторить? Путин поехал в Волгоград в поисках машины времени(3)
В 2001 году, вскоре после террористической атаки на WTC в Нью-Йорке, на российском телевидении и радио начали крутить песню модной в то время группы „Белый орел“ с рефреном „А в чистом поле система „Град“, за нами Путин и Сталинград„. Тогда этот текст воспринимался, как откровенный и в общем-то безобидный стеб. Кто мог тогда предположить, что два десятилетия спустя эти слова не только станут фактически официальной идеологией российского государства, но и принесут смерть и разрушения на землю Украины.
Заметным событием минувшей недели стала поездка президента России Владимира Путина в город Волгоград, на празднование 80-летия одного из самых кровопролитных сражений Второй мировой войны. Самому городу по этому случаю временно вернули „историческое“ название Сталинград, заменив указатели на въезде и прочую символику. Произошло это, впрочем, не впервые: еще в 2013 году местные депутаты приняли закон, разрешающие такой временный ребрендинг на несколько памятных дат в году.