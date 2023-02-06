МНЕНИЕ | Можем повторить? Путин поехал в Волгоград в поисках машины времени

Заметным событием минувшей недели стала поездка президента России Владимира Путина в город Волгоград, на празднование 80-летия одного из самых кровопролитных сражений Второй мировой войны. Самому городу по этому случаю временно вернули „историческое“ название Сталинград, заменив указатели на въезде и прочую символику. Произошло это, впрочем, не впервые: еще в 2013 году местные депутаты приняли закон, разрешающие такой временный ребрендинг на несколько памятных дат в году.

Известный историк, волгоградец Иван Курилла обратил внимание, что Путин обязательно посещает город на Волге перед важными событиями, например, в преддверии всех президентских выборов, в которых он принимал участие. Порой эти визиты сопровождались и важными заявлениями, например, о создании так называемого Общероссийского народного фронта (хотя в итоге эта структура, как и многое в России, оказалась во многом „бумажным“ монстром). В этот раз ничего судьбоносного Путин не сказал, ограничился коротким спичем перед праздничным концертом, где звучали дежурные слова о сохранении исторической памяти и полускрытые угрозы ядерной дубинкой, а также встречей с общественными и молодежными активистами в музее-панораме „Сталинградская битва“.