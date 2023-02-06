ОТ РЕДАКЦИИ | Образование в Эстонии: чтобы куда-то попасть, нужно бежать вдвое быстрее

Например, почти все партии обещают выделить дополнительные деньги для сферы образования и обращают особенное внимание на то, что образование должно отвечать требованиям рынка труда. Это красивые лозунги, но тем не менее остается неясным, как это будет реализовано на практике. Поэтому хотелось бы получить конкретные ответы на множество вопросов.

Несомненно, дополнительное финансирование важно. За последние 10 лет были предприняты большие усилия, чтобы поднять престиж профессии учителя и вывести ее представителей на приличный уровень зарплаты. В этом была большая необходимость, потому что в 1999 и 2000 годах средний возраст кадров в сфере образования увеличился, и на горизонте не было видно специалистов, которые пришли бы на смену учителям, начинавшим свой путь в школе еще в 1970-х годах.

Благодаря активной работе предыдущих правительственных коалиций решение было найдено. Например, последние пять лет показывают, что даже бывшие депутаты Рийгикогу или Европарламента не пренебрегают работой учителя и трудоустраиваются в школы. Еще в 2000-х годах это казалось немыслимым в Эстонии. Поэтому очень важно создать в сфере образования конкурентноспособную заработную плату. Да, средняя зарплата учителя в месяц составляет 1653 евро, минимальная зарплата - 1412 евро. Эти цифры выглядят очень неплохо, однако вспоминается фраза из книги Льюиса Кэррола „Алиса в Зазеркалье“: „Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее“.

Мы живем в стране, в которой инфляция в прошлом году составила более 20%, и усилия последних лет, направленные на повышение уровня жизни учителей, теперь практически обнулились. Образование является областью, где допущенные сегодня ошибки дают о себе знать спустя годы и десятилетия. Поэтому к таким вопросам следует относиться с особым вниманием.