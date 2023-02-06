Скрылся с места происшествия: выясняются обстоятельства нескольких аварий

В 14:37 85-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Golf Variant при повороте направо на шоссе Палдиски в Таллинне и не заметил 44-летнего мужчину, который двигался по дороге в том же направлении на велосипеде. Пострадавший в результате столкновения велосипедист был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 19:27 на перекрестке улиц Мяэпеалсе и Рая в Таллинне управлявший автобусом Man 57-летний мужчина, резко повернул на право. Сидевший на заднем сиденье автобуса 50-летний мужчина упал. Пассажира доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Обстоятельства происшедшего расследуются

В 20:41 21-летняя женщина не справилась с управлением своего автомобиля Lexus GS450H на 141 километре трассы Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа и въехала в дорожное ограждение, после чего съехала с дороги в кювет. Пострадавшую доставили в больницу Ярвамаа.

В 21:38 на перекрестке улиц Нелги теэ и Таре теэ в Виймси водитель автомобиля Mazda MX5, личность которого пока не установлена, съехал с дороги в кювет, после чего покинул место происшествия. С места происшествия скорая помощь доставила в Ида-Таллиннскую центральную больницу 38-летнего мужчину.

В 23:26 на перекрестке Рахумяэского шоссе и улицы Тервисе в Таллинне неизвестный съехал на Opel Astra с дороги и врезался в фонарный столб. 45-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения доставлен с места происшествия в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Было задержано 49 водителей транспортных средств с признаками наркотического или алкогольного опъянения.