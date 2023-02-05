Observer: украинский спецназ действует в глубине территории России
Корреспондент газеты Observer поговорил с тремя украинскими диверсантами, которые действуют на российской территории. Они из добровольческого батальона „Братство“ и формально независимы от украинской армии. Об этом пишет BBC Russian.
Их работа варьируется от похищения высокопоставленных кремлевских чиновников до уничтожения ключевой военной инфраструктуры и сбивания вражеских самолетов на территории России, пишет издание.
По их словам, они уже убили трех российских граждан на территории РФ.
Бойцы осознают, что Запад пугает одна мысль о том, что они нанесут серьезный удар по России на ее же территории: вероятно, Европа опасается угроз Путина о применении ядерного оружия, если под угрозу будет поставлено само существование государства. „Получается, что русские могут зайти на территорию Украины, а украинцы не могут зайти в Россию“, — говорит один из добровольцев.
Участники секретного спецназа рассказали о своем существовании публично, чтобы показать Путину, насколько легко им попасть в Россию, объясняют сами герои текста. Таким образом, по словам добровольцев, они хотят „деморализовать противника“.
Они также знают, что, если с ними что-то случится, Украина будет отрицать любую информацию о них.