Латвийский фигурист Васильев: Не поддерживаю возвращение российских спортсменов на соревнования
Латвийский фигурист Денис Васильев прокомментировал возвращение российских спортсменов на международные соревнования. Сообщает „Sports“.
„У меня есть мнения на этот счет. Зная то, что сейчас происходит в мире, вспоминая случай с допингом русской фигуристки Валиевой на Играх в Пекине, мне трудно сказать: „Да, давайте выступать вместе“.
Я не думаю, что у нас есть ощущение безопасности, доверия, ощущение, что все было бы хорошо и все соответствовало бы олимпийским ценностям, если бы они были допущены к олимпийским играм.
Должен пройти время, война должна закончиться, все должны перевести дух и посмотреть на случившееся понять ситуацию. И только тогда мы сможем начать говорить об этом.
На данный момент – нет, не поддерживаю их возвращение“, - сказал Васильев.
У Васильева впереди чемпионат мира, который пройдет в Японии в марте. Перед этим у него будут еще одни соревнования в феврале, но затем у него будет четыре недели, чтобы полностью сосредоточиться на самых важных соревнованиях сезона.
„Я не хочу говорить, что буду готовиться к ЧМ, потому что я уже сейчас готов“, — засмеялся он. „У меня еще будет время, чтобы отшлифовать необходимые моменты и настроить себя на выступление, чтобы я мог выйти на лед и отлично откатать свою программу“, - сообщает sportacentrs.