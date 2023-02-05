Латвийский фигурист Васильев: Не поддерживаю возвращение российских спортсменов на соревнования

„У меня есть мнения на этот счет. Зная то, что сейчас происходит в мире, вспоминая случай с допингом русской фигуристки Валиевой на Играх в Пекине, мне трудно сказать: „Да, давайте выступать вместе“.

Я не думаю, что у нас есть ощущение безопасности, доверия, ощущение, что все было бы хорошо и все соответствовало бы олимпийским ценностям, если бы они были допущены к олимпийским играм.

Должен пройти время, война должна закончиться, все должны перевести дух и посмотреть на случившееся понять ситуацию. И только тогда мы сможем начать говорить об этом.

На данный момент – нет, не поддерживаю их возвращение“, - сказал Васильев.

У Васильева впереди чемпионат мира, который пройдет в Японии в марте. Перед этим у него будут еще одни соревнования в феврале, но затем у него будет четыре недели, чтобы полностью сосредоточиться на самых важных соревнованиях сезона.

„Я не хочу говорить, что буду готовиться к ЧМ, потому что я уже сейчас готов“, — засмеялся он. „У меня еще будет время, чтобы отшлифовать необходимые моменты и настроить себя на выступление, чтобы я мог выйти на лед и отлично откатать свою программу“, - сообщает sportacentrs.