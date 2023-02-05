ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (346-й день) | В Одессе без света остаются 280 тысяч человек, от ракетного удара по Харькову пострадали 4 человека

У России к настоящему моменту недостаточно ресурсов для проведения атаки на Запорожье. Однако российская группировка попытается провести новое крупное наступление на востоке Украины в районе Луганской области и Бахмута. Об этом сообщается в сводке Института изучения войны (ISW). „ISW продолжает наблюдать за переброской Россией военной техники и элитных подразделений и подготовкой материально-технического обеспечения в оккупированной Луганской области, что подтверждает западные, украинские и российские прогнозы относительно наступления на западе Луганской области - Бахмуте“, - говорится в сообщении.

Украинский вице-премьер Ирина Верещук рассказала, ожидать ли новую массовую волну беженцев на западе Украины в связи с возможным новым наступлением российских войск в конце февраля. Свои оценки Верещук озвучила в эфире информационного телемарафона. „Не думаю, что будет огромная волна. Потому что уже февраль, и мы видим, как планово люди уезжают, эвакуируются“, - отметила она, добавив, что ситуация с покидающими Донецкую, Херсонскую, Харьковскую, Запорожскую области остается под контролем. Вице-премьер уточнила, что в Украине действуют эвакуационные поезда, которыми могут воспользоваться жители прифронтовых и недавно освобожденных от российских оккупантов территорий для переезда в более безопасные регионы.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что президент РФ Владимир Путин не угрожал ему в ходе телефонных разговоров. Интервью с главой кабмина Германии издание Bild am Sonntag (BamS) разместило на своем сайте. Журналистка издания напомнила о словах экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, который утверждал, что слышал угрозы со стороны российского лидера. „Нет, Путин не угрожал ни мне, ни Германии“, - ответил Шольц, добавив, что в ходе телефонных бесед „совершенно разные позиции“ политиков по поводу войны в Украине „стали предельно ясны“.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства нескольких чиновников времен бывшего украинского главы государства Виктора Януковича, в том числе - экс-министра образования и науки Дмитрия Табачника , бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, экс-председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко. Об этом сообщило издание „Цензор.нет“ со ссылкой на источники. По его данным, основанием стало наличие у этих лиц гражданства РФ.

В результате российской ракетной атаки на Харьков полностью разрушено здание высшего учебного заведения, указывает украинский канал ICTV со ссылкой на государственную службу по ЧС Украины. На месте попадания ракеты вспыхнул пожар площадью до 50 квадратных метров. Ранения получил охранник вуза. Таким образом, число пострадавших от ракетного удара по Харькову увеличилось до четырех человек, сообщил в Telegram глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов.

Из-за аварии на подстанции „Укрэнерго“ в Одессе до 40 процентов потребителей, или около 280 тысяч человек, до сих пор остаются без электроснабжения, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам совещания в Одесской областной военной администрации. „За вечер и ночь удалось возобновить поставки света более чем 200 тысячам абонентов и критической инфраструктуре“, - написал он в Telegram-канале. По словам премьера, ремонт на подстанции, где накануне произошла авария, идет без перерыва. Параллельно в Одессу везут мощные генераторы, которые помогут в питании критической инфраструктуры и позволят подключить к электричеству больше потребителей, добавил Шмыгаль. „Более 25 уже поступило, еще около 50 в пути“, - сказал он.

Украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила, что с 5 февраля в Одессе и Одесском районе электричество будут давать несколько раз в сутки. „Высвобожденной мощности хватит, чтобы уже сегодня обеспечивать светом бытовых потребителей в Одессе и Одесском районе каждые два часа через восемь часов без света“, - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Украина не планирует использовать оружие большей дальности, обещанное Соединенными Штатами, для ударов по территории России, заявил министр обороны Алексей Резников. „Мы всегда официально заявляем нашим партнерам, что не будем использовать оружие, предоставленное иностранными партнерами, для обстрела российской территории. Мы стреляем только по российским подразделениям на временно оккупированной украинской территории“, - сказал он на пресс-конференции.

С начала российского военного вторжения в Украине погибли 460 детей, 919 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести. Об этом говорится в сообщении генеральной прокуратуры Украины. Ведомство уточнило, что это только те данные, которые удалось проверить в условиях войны. Реальные цифры могут быть больше. Также прокуратура сообщает, что за время войны из-за обстрелов и бомбардировок пострадали 3126 детских и образовательных учреждений, 337 их них полностью разрушены. Более 16 тысяч детей вывезли в Россию.