05.02.2023, 19:37
В этом году курьеры и зарабатывающие на попутчиках водители в последний раз сами задекларируют свои доходы
Уже сейчас три платформы делятся с Налоговым департаментом информацией
ФОТО: | Delfi Meedia
Тем, кто работает на предоставляющих услуги платформах придется привыкать к тому, что Налогово-таможенный департамент будет знать о заработанном ими доходе. С этого года администраторы платформ обязаны предоставлять данные департаменту. Три платформы сделают это и в отношении налогов, заработанных за прошлый год, сообщает издание Ärileht.
„В прошлом году в центре внимания оказался вопрос, связанный с налогообложением доходов, заработанных на платформах. В результате была принята поправка к закону, которая обязывает администраторов платформ предоставлять с этого года Налогово-таможенному департаменту (EMTA) информацию о поставщиках услуг и полученных ими доходах“, - сказала пресс-секретарь EMTA Керту Лаадога.