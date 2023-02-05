В этом году курьеры и зарабатывающие на попутчиках водители в последний раз сами задекларируют свои доходы

„В прошлом году в центре внимания оказался вопрос, связанный с налогообложением доходов, заработанных на платформах. В результате была принята поправка к закону, которая обязывает администраторов платформ предоставлять с этого года Налогово-таможенному департаменту (EMTA) информацию о поставщиках услуг и полученных ими доходах“, - сказала пресс-секретарь EMTA Керту Лаадога.

В этом году предоставлять информацию о заработанных доходах платформы еще не обязаны. EMTA заключил отдельные договоры о предоставлении данных в стремя платформами — Bolt, Estateguru и Airbnb. На основании предоставленных ими данных EMTA подготовит предварительно заполненные декларации о доходах. Поскольку остальные платформы не обязаны предоставлять данные, Налогово-таможенный департамент призывает работавших на платформах людей представить данные о себе. Если человек, представляя декларацию о доходах, обратит внимание на то, что платформа не заплатила подоходный налог с выплаченных ему денег, то есть полученный доход не отражается в декларации, следует самому внести данные. Как пояснила Лаадога, сделать это довольно просто: в декларации о доходах в строке 5.1 (где обычно отражается зарплата) поставщик услуг (курьер, таксист, водитель, предлагающий поездки попутчикам) должен указать данные плательщика и полученную сумму.