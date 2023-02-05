Решение окружного суда упростило отчуждение в Эстонии квартир граждан РФ с накопленными долгами

Решение Тартуского окружного суда было вынесено по жалобе адвоката Пауля Пааса, представлявшего квартирное товарищество „Виру, 4“ из Пюсси, которому Вируский уездный суд отказал в рассмотрении дела, сославшись на договор о правовой помощи между Россией и Эстонией, сообщила газета „Põhjarannik“.

Речь шла о принадлежавшей гражданину РФ квартире, за которую накопился долг по коммунальным платежам в размере 8200 евро: это был первый случай, когда уездный суд отказался рассматривать дело.

„Это за все время первый раз, когда суд сказал, что не возьмет, но теперь по этому делу есть решение окружного суда - более высокой судебной инстанции - и в дальнейшем споров о том, принимать ли судебное дело к производству, возникнуть больше не должно“, - прокомментировал Паас значение решения, вынесенного окружным судом.

По его словам, такое судопроизводство обычно обходится квартирному товариществу в 800-1000 евро, что быстро окупается из-за высоких коммунальных платежей, которые зимой составляют около 200, а летом - около 100 евро в месяц.