Распад государства. Чем Пригожин похож на губернатора Петербурга и какую роль главы регионов играют при Путине

- Мы понимаем, что сейчас такое время, когда ожидать в Москве или в Петербурге каких-то определенных хороших результатов на выборах для власти нельзя. Мы не имеем никаких данных нормальной социологии о том, какие настроения в городе, но мы видим историю с цветами у памятника Тарасу Шевченко , когда триггером послужила трагедия в Днепре и люди понесли цветы. Очевидно, что в петербургском обществе неоднородные настроения. Проводить досрочные выборы губернатора этой осенью было бы довольно странно. Тем более, что Александр Беглов продлил ковидные ограничения на любые массовые мероприятия. Как вы будете организовывать хоть какую-то агитацию, если нельзя даже выставлять пикеты?

- Беглова в последние годы критикуют с разных сторон. И есть за что: проблемы с уборкой мусора, транспортом, высокая смертность от ковида. Почему бы Кремлю не пойти на смену не слишком популярного градоначальника ради собственного рейтинга?

В условиях авторитарного режима и так называемой „специальной военной операции“ точно знать, что происходит, мы не можем, потому что чиновники очень боятся выдавать любую информацию. По косвенным признакам можно сказать, что это всё не состоится. Дмитрий Козак не только один из серьезных кандидатов на должность руководителя Счетной палаты, но и продолжает заниматься украинской темой. Он довольно долго был её куратором. Ещё до того, как началась война.

Известно, что есть интересанты снять Александра Беглова с должности и поставить кого-то своего. У Евгения Пригожина, например, имеется кандидатура в виде Андрея Турчака, но ничего не случилось. Кроме того, что сотрудница Обуховского завода, входящего в концерн воздушно-космической обороны „Алмаз-Антей“, пожаловалась президенту на отсутствие места в детском саду для её ребенка. Путин, нахмурившись, попенял Беглову , что тот ему докладывал о 100% устроенных детей. Губернатор ответил: „Есть. Будет сделано“. После того, как президент покинул город, вновь стали писать и говорить, что Александр Беглов будет сменен Дмитрием Козаком.

- Информацию о том, что Беглов будет снят с должности, появилась в телеграм-каналах еще где-то за неделю до визита Путина. Причем речь шла о том, что Путин приедет и уберет не только Александра Беглова, но и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Началась „артподготовка“, очень характерная для обычных российских медиавойн.

- Не успел Владимир Путин посетить вместе с Александром Бегловым „Музей истории блокады Ленинграда“ , отчитаться о своей работе, посетить „Обуховский завод“, где на него президенту пожаловалась рядовая сотрудница, как в телеграм каналах хлынул поток информации о досрочных выборах главы города уже осенью этого года.

Ковальчуки, которые Беглова на эту должность ставили и его курируют, тоже довольны. Я не понимаю, с какой стати сейчас, если поставить себя на место Владимира Путина, я бы менял Александра Беглова в Петербурге на Дмитрия Козака, например. Тем более, что последний — карьерный прокурор и в городском хозяйстве не очень разбирается. Беглов тоже не большой корифей в этих вопросах, но он уже „старый конь“, который „борозду“ для Кремля не испортит. Я уже не говорю про младшего Турчака, который был не самым удачливым губернатором Псковской области. Достаточно вспомнить особую экономическую зону Моглино — огромное поле, которое до сих пор простаивает, хотя в него вбиты миллиарды бюджетных денег.

- Сейчас Кремль больше интересует стабильность в крупных городах, потому что указ о мобилизации не отменен. Ей занимаются губернаторы, завязанные на них руководители районных администраций. В Петербурге вся эта вертикаль работала именно на мобилизацию. Если сейчас назначить нового человека, то он будет подбирать своих глав районов, то есть начнется какая-то неразбериха. Проще оставить старого, чтобы он, учитывая ошибки осени, проводил лучше мобилизацию, которая, скорее всего, будет и дальше проходить. Сейчас речь не идет о второй волне. Предполагаю, что, скорее всего, будет перманентная мобилизация, когда людей начнут просто забирать без всяких объявлений, чтобы замещать погибших. Село уже выгребли, Дальний Восток выгребли, значит, сейчас придут в большие города.

Конечно, в свете того, что творится в Украине, говорить о каких-то разумных вещах вообще странно, но логично было бы задать вопрос: чем Беглов так навредил Кремлю, что его нужно срочно заменить на другого человека? Перетряхивать при этом городской административный аппарат, глав районов, вносить какую-то сумятицу в жизнь северной столицы.

Беглов ничем не насолил Кремлю, чтобы его взять и убирать. Он лоялен, в городе тихо, акций протестов никаких. Случившиеся в начале мобилизации были жестко подавлены. В глазах Кремля Беглов — нормальный губернатор. То, что он не может профессионально провести транспортную реформу, навести порядок в ЖКХ, организовать уборку города —так это вообще ни для кого не проблема. Собственно, чиновники из Кремля не ездят и не ходят по этим улицам.

Сейчас губернаторы — это люди, встроенные вертикаль власти, которых меняют, когда нужно. Выборы стали совершенно формальной историей, потому что, если Владимир Путин назначил человека, значит, его выберут во что бы то ни стало.

Плюс, еще есть такой такой фактор, что в последние годы губернатор все больше и больше становится декларативной должностью без особых полномочий. Практически ни одного заместителя главы региона нельзя назначить без согласования с федеральным центром. Хочешь назначить заместителя по финансам — надо согласовывать с Минфином, назначаешь зама по ЖКХ и строительству — согласовываешь с Минстроем. Губернатор — это уже не тот региональный „царь“, которого в 90-е годы избирал народ и который сам назначал себе людей, формировал какую-то региональную политику.

- Раньше была такая практика. Примерно до 2019 года. Думаю, что у Кремля кадровая скамейка просто заканчивается. Сейчас мы видим ситуацию по так называемым новым регионам, которые присоединены к РФ. Туда командируются люди из России: министры, заместители губернаторов, председатели комитетов. Видно, что кадров просто не хватает. Кого сейчас сажать на Петербург?

Да, после 21 сентября из города был огромный отток людей через границу, но это же был не бунт. В городе все тихо, спокойно. Чем Владимиру Путину быть недовольным? Его привезли на „Алмаз-Антей“, показали современное предприятие, которое клепает ракеты для войны 24 часа в стуки 7 дней в неделю. Всё работает. С детским садиком женщина обратилась, решат вопрос.

Для Владимира Путина слово стабильность — ключевое. Отсутствие каких-то колебаний, протестов. Самое главное, что не докладывают каждый день о том, что в Петербурге всё плохо. Есть, наверное, регионы, которые как-то беспокоят Владимира Путина. В папочках приносят сообщения, что где-то у губернатора не так со стабильностью. Мобилизация, например, проведена не должным образом. Так произошло в Дагестане, например. Но и там не тронули главу республики, а в Петербурге вообще все нормально.

Последние исключения из этой истории относятся к 2018 году, когда сразу четырех глав регионов, которых поддерживал Владимир Путин, люди не избрали. Самый громкий скандал произошел в Приморском крае, но потом с этим тоже справились. Через год уже все было „нормально“. Поэтому я не думаю, что сейчас есть много охотников на эти посты среди опытных людей. Если и есть желающие, то это молодые карьеристы, которые не представляют из себя чего-то особенного. Владимир Путин, наверное, не готов отдать родной город такому персонажу, потому что он следит за тем, что происходит в Петербурге. Для него это личная история.

- Все-таки в ситуации с Петербургом есть обстоятельство, которое присуще только ему: противостояние Беглова и Пригожина. Почему такой публичный конфликт возможен? И почему всесильный, казалось бы, хозяин ЧВК не может добиться своего?

- Здесь война играет большую роль, потому что сейчас Евгений Пригожин нужен и востребован. Он осознает, что может позволить чуть больше, чем кто-то другой. Есть ЧВК, в которую вербуется огромное количество заключенных. Пригожин лично этим занимается. Не поедет же Владимир Путин сам вербовать зеков. Он понимает, что Пригожин делает грязную работу за его чиновников. Для этого нужен харизматичный мужик, который сам сидел, который понимает, как с разговаривать с уголовниками. То, что делает Пригожин, не нормально для полноценного государства. Это просто распад. В подобной ситуации Пригожин может позволить себе чуть больше, чем все остальные. Вот поэтому я думаю, что Пригожину, конечно, не дадут съесть Беглова, но и затыкать его тоже не будут.

- Интересно, что этот конфликт, похоже, закончился именно после визита президента в Санкт-Петербург.