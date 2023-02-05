Распад государства. Чем Пригожин похож на губернатора Петербурга и какую роль главы регионов играют при Путине
Эксперт в области региональной петербургской политики, публицист Сергей Ковальченко в разговоре со „Спектром“ анализирует ситуацию, сложившуюся вокруг губернатора северной столицы Александра Беглова, его конфликт с владельцем ЧВК „Вагнер“ Евгением Пригожиным, а также роль глав российских регионов в путинской системе власти. Об этом пишет Спектр.
- Не успел Владимир Путин посетить вместе с Александром Бегловым „Музей истории блокады Ленинграда“, отчитаться о своей работе, посетить „Обуховский завод“, где на него президенту пожаловалась рядовая сотрудница, как в телеграм каналах хлынул поток информации о досрочных выборах главы города уже осенью этого года.
- Информацию о том, что Беглов будет снят с должности, появилась в телеграм-каналах еще где-то за неделю до визита Путина. Причем речь шла о том, что Путин приедет и уберет не только Александра Беглова, но и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Началась „артподготовка“, очень характерная для обычных российских медиавойн.
Известно, что есть интересанты снять Александра Беглова с должности и поставить кого-то своего. У Евгения Пригожина, например, имеется кандидатура в виде Андрея Турчака, но ничего не случилось. Кроме того, что сотрудница Обуховского завода, входящего в концерн воздушно-космической обороны „Алмаз-Антей“, пожаловалась президенту на отсутствие места в детском саду для её ребенка. Путин, нахмурившись, попенял Беглову, что тот ему докладывал о 100% устроенных детей. Губернатор ответил: „Есть. Будет сделано“. После того, как президент покинул город, вновь стали писать и говорить, что Александр Беглов будет сменен Дмитрием Козаком.
В условиях авторитарного режима и так называемой „специальной военной операции“ точно знать, что происходит, мы не можем, потому что чиновники очень боятся выдавать любую информацию. По косвенным признакам можно сказать, что это всё не состоится. Дмитрий Козак не только один из серьезных кандидатов на должность руководителя Счетной палаты, но и продолжает заниматься украинской темой. Он довольно долго был её куратором. Ещё до того, как началась война.
- Беглова в последние годы критикуют с разных сторон. И есть за что: проблемы с уборкой мусора, транспортом, высокая смертность от ковида. Почему бы Кремлю не пойти на смену не слишком популярного градоначальника ради собственного рейтинга?
- Мы понимаем, что сейчас такое время, когда ожидать в Москве или в Петербурге каких-то определенных хороших результатов на выборах для власти нельзя. Мы не имеем никаких данных нормальной социологии о том, какие настроения в городе, но мы видим историю с цветами у памятника Тарасу Шевченко, когда триггером послужила трагедия в Днепре и люди понесли цветы. Очевидно, что в петербургском обществе неоднородные настроения. Проводить досрочные выборы губернатора этой осенью было бы довольно странно. Тем более, что Александр Беглов продлил ковидные ограничения на любые массовые мероприятия. Как вы будете организовывать хоть какую-то агитацию, если нельзя даже выставлять пикеты?
Беглов ничем не насолил Кремлю, чтобы его взять и убирать. Он лоялен, в городе тихо, акций протестов никаких. Случившиеся в начале мобилизации были жестко подавлены. В глазах Кремля Беглов — нормальный губернатор. То, что он не может профессионально провести транспортную реформу, навести порядок в ЖКХ, организовать уборку города —так это вообще ни для кого не проблема. Собственно, чиновники из Кремля не ездят и не ходят по этим улицам.
Конечно, в свете того, что творится в Украине, говорить о каких-то разумных вещах вообще странно, но логично было бы задать вопрос: чем Беглов так навредил Кремлю, что его нужно срочно заменить на другого человека? Перетряхивать при этом городской административный аппарат, глав районов, вносить какую-то сумятицу в жизнь северной столицы.
- Эта, наверное, касается не только Санкт-Петербурга?
- Сейчас Кремль больше интересует стабильность в крупных городах, потому что указ о мобилизации не отменен. Ей занимаются губернаторы, завязанные на них руководители районных администраций. В Петербурге вся эта вертикаль работала именно на мобилизацию. Если сейчас назначить нового человека, то он будет подбирать своих глав районов, то есть начнется какая-то неразбериха. Проще оставить старого, чтобы он, учитывая ошибки осени, проводил лучше мобилизацию, которая, скорее всего, будет и дальше проходить. Сейчас речь не идет о второй волне. Предполагаю, что, скорее всего, будет перманентная мобилизация, когда людей начнут просто забирать без всяких объявлений, чтобы замещать погибших. Село уже выгребли, Дальний Восток выгребли, значит, сейчас придут в большие города.
Ковальчуки, которые Беглова на эту должность ставили и его курируют, тоже довольны. Я не понимаю, с какой стати сейчас, если поставить себя на место Владимира Путина, я бы менял Александра Беглова в Петербурге на Дмитрия Козака, например. Тем более, что последний — карьерный прокурор и в городском хозяйстве не очень разбирается. Беглов тоже не большой корифей в этих вопросах, но он уже „старый конь“, который „борозду“ для Кремля не испортит. Я уже не говорю про младшего Турчака, который был не самым удачливым губернатором Псковской области. Достаточно вспомнить особую экономическую зону Моглино — огромное поле, которое до сих пор простаивает, хотя в него вбиты миллиарды бюджетных денег.
Для Владимира Путина слово стабильность — ключевое. Отсутствие каких-то колебаний, протестов. Самое главное, что не докладывают каждый день о том, что в Петербурге всё плохо. Есть, наверное, регионы, которые как-то беспокоят Владимира Путина. В папочках приносят сообщения, что где-то у губернатора не так со стабильностью. Мобилизация, например, проведена не должным образом. Так произошло в Дагестане, например. Но и там не тронули главу республики, а в Петербурге вообще все нормально.
Да, после 21 сентября из города был огромный отток людей через границу, но это же был не бунт. В городе все тихо, спокойно. Чем Владимиру Путину быть недовольным? Его привезли на „Алмаз-Антей“, показали современное предприятие, которое клепает ракеты для войны 24 часа в стуки 7 дней в неделю. Всё работает. С детским садиком женщина обратилась, решат вопрос.
- Действительно, в стране наблюдается определенный кадровый застой. Еще недавно глав регионов довольно часто убирали досрочно.
- Раньше была такая практика. Примерно до 2019 года. Думаю, что у Кремля кадровая скамейка просто заканчивается. Сейчас мы видим ситуацию по так называемым новым регионам, которые присоединены к РФ. Туда командируются люди из России: министры, заместители губернаторов, председатели комитетов. Видно, что кадров просто не хватает. Кого сейчас сажать на Петербург?
Плюс, еще есть такой такой фактор, что в последние годы губернатор все больше и больше становится декларативной должностью без особых полномочий. Практически ни одного заместителя главы региона нельзя назначить без согласования с федеральным центром. Хочешь назначить заместителя по финансам — надо согласовывать с Минфином, назначаешь зама по ЖКХ и строительству — согласовываешь с Минстроем. Губернатор — это уже не тот региональный „царь“, которого в 90-е годы избирал народ и который сам назначал себе людей, формировал какую-то региональную политику.
Сейчас губернаторы — это люди, встроенные вертикаль власти, которых меняют, когда нужно. Выборы стали совершенно формальной историей, потому что, если Владимир Путин назначил человека, значит, его выберут во что бы то ни стало.
Последние исключения из этой истории относятся к 2018 году, когда сразу четырех глав регионов, которых поддерживал Владимир Путин, люди не избрали. Самый громкий скандал произошел в Приморском крае, но потом с этим тоже справились. Через год уже все было „нормально“. Поэтому я не думаю, что сейчас есть много охотников на эти посты среди опытных людей. Если и есть желающие, то это молодые карьеристы, которые не представляют из себя чего-то особенного. Владимир Путин, наверное, не готов отдать родной город такому персонажу, потому что он следит за тем, что происходит в Петербурге. Для него это личная история.
- Все-таки в ситуации с Петербургом есть обстоятельство, которое присуще только ему: противостояние Беглова и Пригожина. Почему такой публичный конфликт возможен? И почему всесильный, казалось бы, хозяин ЧВК не может добиться своего?
- Здесь война играет большую роль, потому что сейчас Евгений Пригожин нужен и востребован. Он осознает, что может позволить чуть больше, чем кто-то другой. Есть ЧВК, в которую вербуется огромное количество заключенных. Пригожин лично этим занимается. Не поедет же Владимир Путин сам вербовать зеков. Он понимает, что Пригожин делает грязную работу за его чиновников. Для этого нужен харизматичный мужик, который сам сидел, который понимает, как с разговаривать с уголовниками. То, что делает Пригожин, не нормально для полноценного государства. Это просто распад. В подобной ситуации Пригожин может позволить себе чуть больше, чем все остальные. Вот поэтому я думаю, что Пригожину, конечно, не дадут съесть Беглова, но и затыкать его тоже не будут.
- Интересно, что этот конфликт, похоже, закончился именно после визита президента в Санкт-Петербург.
- По информации моих источников, была личная встреча Владимира Путина с Евгением Пригожиным. Поскольку президент не особо с кем встречается, то указать Пригожину на его, так сказать, недостатки может только один человек. Для того, чтобы к нему попасть, нужно посидеть на карантине. Мы видели историю 18 января в Петербурге, когда Беглов, например, был допущен к общению с Путиным, а Дрозденко — нет. Президент с рабочими разговаривал на расстоянии почти в 30 метров. Скорее всего, Пригожин либо карантин выдержал, либо его подвезли под светлые очи, поставили в 20 метрах от Путина и тот ему издали сказал: давай-ка будем соблюдать стабильность. Пригожин не может ослушаться Владимира Путина.
- Беглов всячески демонстрирует свой „Z-патриотизм“, но позволяет горожанам нести цветы к памятнику Шевченко.
- По моим данным, это общая установка из Москвы, потому что мемориал пытались убрать, цветы покидали в мешки, а потом получили по шапке и вернули всё обратно. Администрация президента сама не знает, что с этим делать, потому что это акт скорби, а не протест. Тех, кто там с плакатами встает, похватали сразу и дали по 15 суток, а тех, кто просто возлагает цветы не трогают. Зачем будить лихо, пока оно тихо. Знающие люди сообщают, что принято такое решение: пусть несут цветы, пройдет неделя и всё забудется. Если мы будем задерживать, запрещать публично, если будем как-то препятствовать, то информация будет ещё шире расходиться в соцсетях.
Беглов, который решил проявить инициативу, быстро получил нагоняй из Москвы. „Ты в городе трех революций хочешь, чтобы у тебя четвёртая случилась из-за этих цветов?“. Плюс они еще, наверное, посмотрели на резко негативную реакцию в соцсетях города и решили скандал не разжигать.
- Сложно припомнить губернатора Петербурга, который бы без конца попадал в какие-то медиа скандалы. На ваш взгляд, Беглов не понимает, что такое СМИ, или речь о низкой квалификации окружения?
- Думаю, что можно говорить про синергетический эффект. Здесь все хороши, потому мы не можем себе представить, чтобы такие вещи, которые происходят с Бегловым, случались бы с Валентиной Матвиенко. Все эти публичные ляпы — следствие того, что Беглов, во-первых, сам себя считает гениальным пиарщиком. История с куклой Петрушкой во время выборов, отбивание барабанного ритма на урне с пританцовыванием… Это все странно, такие вещи нужно обсуждать заранее с профессионалами.
И мы переходим ко второму обстоятельству. С кем обсуждать? Скорее всего, люди, которые окружают Беглова, говорят с ним на языке камердинера короля из знаменитого фильма „Три мушкетера“: „Вы прекрасны, сир“.
Выслушав это, Беглов выходит эфир на канале „78“ и заявляет, что закон о комплексном развитии территорий, принятый 3 месяца назад и подписанный губернатором, ещё обсуждается. Перед эфиром, конечно, команда пиарщиков обязана для него приготовить папочку со всеми возможными неприятными вопросами, которые он должен обсудить. Беглова явно никто не к таким вещам не готовит.
- Кадровая политика администрации города вызывает вопросы у многих экспертов.
- На моей памяти, это самый провальный губернатор в истории города. Все думали, что хуже Полтавченко уже быть не может, но Александр Дмитриевич смог „пробить дно“. За 5 лет, которые прошли с момента его назначения и.о. губернатора осенью 2018 года, успехов нет. Это человек, который не соответствует, мягко говоря, своей должности. Когда у человека все плохо, то у него и пиар не может быть хорошим.
Достаточно вспомнить историю с метрополитеном, когда разгромили старое, так до сих пор не сумев создать новое. Как все поняли осенью, при корректировке бюджета Санкт-Петербурга, в городе пятый год толком не строится метро.
Беглов подбирает себе подчиненных таким образом, что они толком ничего не могут сделать. Это печально, потому что город не может развиваться с такими кадрами. Вспомним, какие люди были в Смольном при Владимире Яковлеве, при Валентине Матвиенко. Они делали федеральную карьеру. Потом у Георгия Полтавченко тоже кто-то уходил в Москву или из столицы приезжал. Например, Игорь Албин. К сожалению, Александру Дмитриевичу вообще похвастаться некем. Анатолий Павелий сделает федеральную карьеру? Или Валерий Москаленко? Люди, которые окружают Беглова, специалисты муниципального уровня. Петербург окончательно при этом губернаторе перестал быть кузницей кадров.
- Есть мнение, что Беглову помогает удержаться принадлежность к одной из групп влияния, которые сложились вокруг президента. Неформальным лидером в ней является олигарх Юрий Ковальчук («Банк Россия“, НМГ). Другой клан связывают с именем Николая Патрушева (Секретарь СБ РФ).
— Это всё тайна за семью печатями, потому что очень непрозрачная сейчас ситуация. В отсутствии свободной прессы и сильного информационного шума говорить о точной информации из окружения Путина я бы не стал. Если судить по косвенным признакам, то есть какие-то группы, которые формируются вокруг президента. Однако сейчас не подходящий момент для какого-то сильного антагонизма. Время военное, и есть одна концепция: вы за президента и его политику в отношении Украины, тогда вы в окружении. Если вы против, то тогда вас нет. Сейчас элита сплачивается вокруг Путина, потому что ей уже нечего терять. И чем в данном случае отличается младший Ковальчук от того же Николая Патрушева, который, часто говорит словами Ковальчука? Взгляните на его статьи в газете „Аргументы и факты“. Там просто прямые пересечения.
Например, Ковальчук заявляет о планах Запада выводить специально людей для обслуживания „золотого миллиарда“, и тут же практически то же самое мы видим в интервью АиФ Николая Платоновича. Я думаю, что все эти люди сейчас довольно едины и сплочены. Им терять нечего, кроме поддержки Владимира Путина, потому что он гарантия того, что они пока сохраняются у власти. Они понимают, что как только его не будет, им придется каким-то образом эту ситуацию вывозить, а кто это будет делать, непонятно. Вот для них Путин сейчас гарант стабильности, потому что они все под санкциями. Запад их не принимает, многим из них грозят неприятности. Понятно, что Шойгу теперь вообще не выездной человек.
Посмотрите на возраст всех этих людей: Валентине Ивановне уже 74 будет в этом году, Николаю Платоновичу — 72, Сергей Кужугетович тоже уже очень немолодой человек — 67 лет. Все они доживают свой век вместе с Владимиром Путиным, у них нет будущего. Это пожилые люди, которые, в общем, зашли в тупик вместе со своим президентом и будут идти с ним до конца, потому что они ещё и боятся всего. За всеми следят ФСО и ФСБ. Их поддерживают таким образом в тонусе, чтобы никто ни с кем не мог сговориться для организации какого-то заговора. Им только и остается всё ближе и ближе прижиматься к Владимиру Путину. Даже Михаилу Мишустину.
- Как тогда объяснить истории „Пригожин против Беглова“ или „Кадыров против Шойгу и Герасимова“? Некоторые считают это признаками раскола элит.
- Все-таки ни Кадров, ни Пригожин не входят в первый круг путинской элиты. Это люди, которые служат. Люди-функции. Не правы те, кто называют Пригожина дураком и выскочкой. Он человек харизматичный и амбициозный, сделал карьеру, но это всё равно человек не первого порядка. Элита, сплотившаяся вокруг Путина, совершенно не заинтересована в том, чтобы Кадыров или Пригожин получили серьезное влияние и были наравне с ней. Были обидные слова, сказанные подчиненными Пригожина в адрес Валерия Герасимова (начальника Генерального штаба). После его нового назначения было сказано, чтобы подобные выпады не повторялись.
Всякое может случиться во время распада государства и каких-то потрясений. Есть мужчины, которые сидят в своих кабинетах и думают, что они владеют миллиардами, но у них нет своей частной армии под рукой. Они рискуют физически вылететь из окна своего кабинета, когда к ним войдет Пригожин со своими нукерами и скажет: „Освобождай помещение“. Всякое бывало в истории России.
Но пока я не вижу такого события, которое бы нас натолкнуло на мысль, что Евгений Викторович показывает свою нелояльность президенту. На самом деле Пригожин точно так же прислоняется к Путину, потому что это гарант его жизни. Если Путина не станет, то Герасимову, которого оскорбляли подопечные Пригожина, будет достаточно снять трубку телефона и орудия нескольких танковых соединений будут направлены против ЧВК. Генералов останавливает и сдерживает ровно то, что сейчас есть Владимир Путин, который этого не позволит. Герасимов может раздавить Пригожина в перспективе, а Пригожин Герасимова — нет. Вот в чем дело.