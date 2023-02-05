СМИ: Алексея Резникова снимут с поста министра обороны Украины
По сообщению газеты „Украинская правда“, министр обороны Украины Алексей Резников со следующей недели может покинуть свой пост, и его место, скорее всего, займет действующий глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, пишет rus.err.ee.
Такую информацию „Украинская правда“ опубликовала в воскресенье со ссылкой на свои источники в Офисе президента Украины, правительстве и силовых ведомствах.
Предполагается, что Резников после отставки с поста главы военного ведомства будет переведен на другую руководящую должность. В качестве одного из вариантов рассматривается его назначение министром юстиции с отправкой нынешнего министра Дениса Малюськи послом в одну из европейских стран.
По данным „Украинской правды“, Министерство обороны вероятнее всего возглавит руководитель военной разведки Кирилл Буданов, который уже ищет себе замену на нынешней должности.