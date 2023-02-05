Бывший премьер-министр Израиля заявил, что Путин обещал ему не убивать Зеленского

В интервью израильскому 12 каналу Бенет, возглавлявший правительство страны в 2021-2022 годах, рассказал, что обсуждал этот вопрос с президентом РФ, когда приезжал в Москву в марте 2022 года. По словам бывшего премьера, он задал ему прямой вопрос об убийстве президента Украины и Путин ответил: „Я не собираюсь убивать Зеленского“. Тогда Бенет попросил, чтобы российский президент дал ему свое слово, и Путин повторил, что не станет этого делать.

После встречи Бенет позвонил Зеленскому, который в то время укрывался в секретном бункере, и сообщил, что тому не угрожает опасность. Через несколько часов президент Украины опубликовал видео из своего офиса, рассказал Бенет.

Бывший премьер-министр Израиля добавил, что все его действия были согласованы с США, Германией и Францией.

В марте 2022 года британская газета The Times сообщала, что за неделю Владимир Зеленский пережил минимум три попытки покушения. По данным издания, с заданием убить президента Украины в страну прибыли две группировки — наемники ЧВК Вагнера и чеченский спецназ — но их планам помешали сотрудники ФСБ, выступающие против войны. В январе 2023-го сообщалось, что с начала российского вторжения в Украину Зеленский пережил уже более 12 попыток покушения, часть из которых помогло предотвратить ЦРУ.