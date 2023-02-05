05.02.2023, 11:41
По подозрению в угоне автомобилей в Валга задержали трех подростков
ФОТО:
Полиция задержала в Валга 17-летнего и двух 16-летних подростков по подозрению в угоне и попытке угона нескольких автомобилей. По ходатайству прокуратуры двое подростков были заключены под стражу на два месяца, пишет rus.err.ee.
В ночь на 30 января из двора частного дома в Валга был угнан автомобиль Toyota Avensis, еще один автомобиль был поцарапан, а салон третьего разграблен.
На следующий день поступило сообщение о том, что ночью со двора частного дома в Валга были угнаны автомобили Volkswagen Passat и Volkswagen Caddy, все автомобили удалось вернуть, но они были повреждены, а один автомобиль был подожжен в Тартумаа.
Подозреваемые в угоне и попытке угона подростки ранее были судимы.