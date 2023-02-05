По подозрению в угоне автомобилей в Валга задержали трех подростков

В ночь на 30 января из двора частного дома в Валга был угнан автомобиль Toyota Avensis, еще один автомобиль был поцарапан, а салон третьего разграблен.

На следующий день поступило сообщение о том, что ночью со двора частного дома в Валга были угнаны автомобили Volkswagen Passat и Volkswagen Caddy, все автомобили удалось вернуть, но они были повреждены, а один автомобиль был подожжен в Тартумаа.