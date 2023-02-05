Шольц: с президентом Зеленским „существует консенсус“ о том, что по территории России не будут наноситься удары западным оружием(35)
Канцлер Германии Олаф Шольц отвечая на вопрос журналиста Bild, есть ли договоренность с президентом Владимиром Зеленским о том, что западное оружие будет применяться только на территории Украины и территория России не будет им атакована, заявил: „На этот счет существует консенсус“, пишет BBC.
Полностью интервью Шольца немецкому изданию Bild можно прочесть тут.
Кроме того, канцлер прокомментировал недавнее заявление Владимира Путина о том, что России „снова угрожают немецкими танками, на борту которых кресты“. Шольц в интервью сказал, что слова российского президента являются частью малопонятных исторических сравнений, „которые он использует, чтобы оправдать свое нападение на Украину“. „Ничто не может оправдать эту войну. Россия ведет беспощадную войну против Украины“, - добавил Шольц.
По его словам, Германия приняла решение передать Украине танки для того, „чтобы они могли защищаться“. „Мы тщательно взвешивали каждую партию оружия, тесно согласовывая ее с нашими союзниками, прежде всего с Америкой. Такой совместный подход предотвращает эскалацию войны“, - уверен канцлер Германии.