Шольц: с президентом Зеленским „существует консенсус“ о том, что по территории России не будут наноситься удары западным оружием

Кроме того, канцлер прокомментировал недавнее заявление Владимира Путина о том, что России „снова угрожают немецкими танками, на борту которых кресты“. Шольц в интервью сказал, что слова российского президента являются частью малопонятных исторических сравнений, „которые он использует, чтобы оправдать свое нападение на Украину“. „Ничто не может оправдать эту войну. Россия ведет беспощадную войну против Украины“, - добавил Шольц.