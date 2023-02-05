Изменения в законодательстве: кому не стоит торопиться с подачей налоговых деклараций?

Парламент должен принять поправку к закону в первый день подачи налоговых деклараций. Однако с политикой никогда нельзя быть уверенным в том, что все пойдет так, как задумано, поэтому лучше всего отложить подачу налоговой декларации хотя бы на один день.

Налогово-таможенный департамент сообщил, что в соответствии с действующим законом, продавая произведенную на основе солнечных батарей электроэнергию, с вырученной суммы следует заплатить подоходный налог. Департамент обещал, что не станет запрашивать у продавцов электроэнергии данные клиентов, которые зарабатывают на солнечных батареях.

Как сказала министр финансов Аннели Аккерманн, частные лица не должны беспокоиться из-за того, что может возникнуть налоговое обязательство, и обязательно должны продавать остатки электроэнергии в распределительную сеть. Подробнее о поправке к закону, которая касается тех, кто продает остатки электроэнергии, читайте на сайте Geenius.ee.