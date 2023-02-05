Вступил в силу запрет на поставки нефтепродуктов из РФ в ЕС

Запрет на импорт в ЕС нефтепродуктов из РФ, в частности - бензина, дизеля, керосина, нафты и мазута - вступил в силу в воскресенье, 5 февраля. Основой для нового порядка служат санкции, которые были утверждены 27 странами - членами европейского сообщества в июне минувшего года в ответ на агрессивную войну России против Украины.

Евросоюз согласовал эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России 3 июня 2022 года. Начало действия положения откладывалось. В итоге эмбарго на морские поставки российской нефти в страны Евросоюза начало действовать 5 декабря 2022 года. Исключение было сделано для Болгарии, под санкции не попали также поставки по трубопроводу „Дружба“. Ограничения пока действуют до 1 июля.

В конце ноября 2022 года страны ЕС окончательно одобрили запрет на морские поставки нефтепродуктов из РФ с 5 февраля 2022 года. Исключение сделано для Софии и Загреба. До конца 2023 года они могут продолжать закупать газойль. Прага также может пока приобретать российское дизтопливо.

Предусмотрен „переходный период в 55 дней для судов, перевозящих российские нефтепродукты, которые были приобретены и погружены на судно до 5 февраля 2023 года и разгружены до 1 апреля 2023 года“, указали в Совете ЕС.

Вступил в силу предельный уровень цен на нефтепродукты из РФ

С 5 февраля также вступило в силу правило, заложившее основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Так, был установлен порог, при котором или ниже которого поставщики нефтепродуктов из России освобождены от запрета на их транспортировку в третьи страны морским путем, а также - на „техническую помощь, брокерские услуги, финансирование или финансовую помощь“.