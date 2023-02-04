Министры запрашивают дополнительно 26 млн евро на покрытие расходов, связанных с COVID-19

„Эти средства покроют дополнительные расходы, связанные с лечением пациентов с COVID-19 в учреждениях специализированной медицинской помощи и сестринского ухода. При увеличении требующих стационарного лечения пациентов с COVID-19 увеличиваются и расходы операторов скорой помощи. В лечении пациентов также используются соответствующие больничные препараты“, — говорится в пояснительном письме к запросу, поданному министром здоровья и труда Пеэпом Петерсоном и министром социальной защиты Сигне Рийсало.

В общей сложности министры запрашивают для Больничной кассы 25 714 700 евро на покрытие прогнозируемых на этот год дополнительных расходов, связанных с COVID-19.

Согласно заявке, дополнительные средства будут направлены в дома попечения, если у их постояльцев будет диагностирован COVID-19, а также в больницы, для которых будут закуплены соответствующие препараты. Часть средств будет направлена на оплату сверхурочной работы медработникам.