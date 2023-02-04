ФОТО и ВИДЕО | Отт Тянак выиграл зимнее ралли в Отепя

Тянак выиграл первый спецучасток со временем 7:42,5. Георг Линнамяэ (Hyundai i20 N Rally2, уступил 14,9 секунды) был вторым, а Грегор Джетс – третьим (Škoda Fabia Rally2, +19,5).

На втором спецучастке Тянак опередил Линнамяэ на 18,1 секунды, а на третьем на 7,3 секунды, в обоих случаях Джетс был третьим. Прийт Койк (Volkswagen Polo GTI R5), занявший четвертое место, попал в аварию на четвертом спецучастке, к счастью, гонщики не пострадали.

В то время как Джетс занял второе место после Тянака на четвертом спецучастке, а латыш Эмилс Блумс ворвался в тройку лидеров на пятом спецучастке, Тянак снова был первым, Линнамяэ вторым, а Джетс третьим на шестом, седьмом и восьмом спецучастке.

„В любом случае, было полезно проехать. Очень повезло с условиями - серьезное зимнее ралли. Слегка сложные условия и довольно много снега. Ехать было не очень легко, без этого на ралли в Швеции было бы значительно сложнее“, — сказал Тянак после гонки.

В целом отрыв Тянака от Линнамяэ составил 2,44,1, Грегор Джитс занял третье место (+4,49,3). Латвиец Эмильс Блумс на Mitsubishi Lancer EVO IX (+5,16,3) стал четвертым, Тимму Кырге на той же машине стал пятым (+5,23,4), а Каспар Касари (+5,31,6) на Škoda Fabia R5 стал шестым. Товарищ Тянака по команде Журдан Сердеридис проиграл победителю более чем 11 минут и, таким образом, выпал из первой десятки на машине Rally1.

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