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04.02.2023, 19:55

ФОТО и ВИДЕО | Отт Тянак выиграл зимнее ралли в Отепя

 

В субботнем зимнем ралли в Отепя победил Отт Тянак (Ford Puma Rally1), который готовится к этапу Кубка мира в Швеции.

Тянак выиграл первый спецучасток со временем 7:42,5. Георг Линнамяэ (Hyundai i20 N Rally2, уступил 14,9 секунды) был вторым, а Грегор Джетс – третьим (Škoda Fabia Rally2, +19,5).

На втором спецучастке Тянак опередил Линнамяэ на 18,1 секунды, а на третьем на 7,3 секунды, в обоих случаях Джетс был третьим. Прийт Койк (Volkswagen Polo GTI R5), занявший четвертое место, попал в аварию на четвертом спецучастке, к счастью, гонщики не пострадали.

В то время как Джетс занял второе место после Тянака на четвертом спецучастке, а латыш Эмилс Блумс ворвался в тройку лидеров на пятом спецучастке, Тянак снова был первым, Линнамяэ вторым, а Джетс третьим на шестом, седьмом и восьмом спецучастке.

„В любом случае, было полезно проехать. Очень повезло с условиями - серьезное зимнее ралли. Слегка сложные условия и довольно много снега. Ехать было не очень легко, без этого на ралли в Швеции было бы значительно сложнее“, — сказал Тянак после гонки.

В целом отрыв Тянака от Линнамяэ составил 2,44,1, Грегор Джитс занял третье место (+4,49,3). Латвиец Эмильс Блумс на Mitsubishi Lancer EVO IX (+5,16,3) стал четвертым, Тимму Кырге на той же машине стал пятым (+5,23,4), а Каспар Касари (+5,31,6) на Škoda Fabia R5 стал шестым. Товарищ Тянака по команде Журдан Сердеридис проиграл победителю более чем 11 минут и, таким образом, выпал из первой десятки на машине Rally1.

Otepää ralli lõpptulemused

Гонка в записи:

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