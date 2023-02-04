Вагнеровец: расстрел - самое распространенное в ЧВК

Медведев утверждает, что, учитывая его возраст и происхождение, его и так отправили бы в Украину с первой волной мобилизации. „Я действительно думал, что у Российской Федерации были благие намерения, что они хотели помочь освободить людей от нацизма“, — объясняет бывший наемник, почему он вступил в ряды частной военной организации.