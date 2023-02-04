За рубежом
04.02.2023, 17:49

Вагнеровец: расстрел - самое распространенное в ЧВК

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Андрей Медведев
Андрей Медведев
ФОТО: JANIS LAIZANS | REUTERS/Janis Laizans

Бывший российский военный Андрей Медведев прошлым летом добровольно вступил в частную военную организацию.

Медведев утверждает, что, учитывая его возраст и происхождение, его и так отправили бы в Украину с первой волной мобилизации. „Я действительно думал, что у Российской Федерации были благие намерения, что они хотели помочь освободить людей от нацизма“, — объясняет бывший наемник, почему он вступил в ряды частной военной организации.

Бывший российский военный Андрей Медведев прошлым летом добровольно вступил в частную военную организацию.

Медведев утверждает, что, учитывая его возраст и происхождение, его и так отправили бы в Украину с первой волной мобилизации. „Я действительно думал, что у Российской Федерации были благие намерения, что они хотели помочь освободить людей от нацизма“, — объясняет бывший наемник, почему он вступил в ряды частной военной организации.

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