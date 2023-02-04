Женщина расправилась над сожителем в Кохтла-Ярве

Около 10 часов утра в Центр тревоги поступило сообщение о тяжком преступлении в Кохтла-Ярве: в квартире дома было найдено тело мужчины с ножевым ранением. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, задержали 40-летнюю женщину, проживавшую в той же квартире.

Оперативный руководитель Идаской префектуры Урмас Эльм рассказал, что женщина и мужчина, которые находились в квартире, были партнерами, и оба ранее были известны полиции в связи с различными преступлениями.

„По предварительной информации, утром между ними вспыхнула ссора, в ходе которой 40-летняя женщина ударила ножом своего партнера. Мужчина получил ранения не совместимые с жизнью, и попытка медиков реанимировать мужчину, к сожалению, не увенчалась успехом. От полученных травм он скончался на месте“, - сказал Эльми. По его словам, 40-летняя женщина употребляла спиртные напитки, опьянение мужчины будет выявлено при экспертизе.

„Мотив и другие детали этого тяжкого преступления еще выясняются, но суровая правда состоит в том, что самые тяжкие насильственные преступления, в том числе убийства, совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Под воздействием алкоголя конфликты уже не решаются словами, они приобретают насильственный характер и в худшем случае заканчиваются чьей-то смертью“, — прокомментировал Эльм.