Яна Тоом, как единственный евродепутат от Эстонии, не поддержала отстранение российских спортсменов от Олимпиады: отстранения должны быть индивидуальными

Депутат Европарламента Рихо Террас (Исамаа) вместе с 82 депутатами Европарламента обратились к главе Евросовета Шарлю Мишелю с призывом оказать давление на европейские страны с требованием отстранения российских и белорусских спортсменов от Олимпийских игр 2024 года в Париже.



В обращении, инициированном Рихо Террасом, подчеркивается, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже неприемлемо.

Как единственный член Европарламента от Эстонии Яна Тоом не согласна с этим утверждением. Тоом сказала Delfi, что фракция обсуждала этот вопрос, и фракция более или менее разделилась. „Я читала позиции наших спортсменов и вообще считаю, что если мы не знаем, что именно этот человек поддерживает агрессию Путина против Украины, то у нас нет причин его отстранять“, — сказал она.

Тоом добавила, что запрет все же должен быть индивидуальным. „На самом деле идея санкций в том, что бан носит персональный характер. Кроме того, если их допускают до соревнований, то там не будет российского флага и не будет звучать российский гимн, то же самое и с Беларусью“, — сказал она.

По мнению Терраса, европейские страны не должны закрывать глаза на этот вопрос. „Бесчисленное количество невинных украинцев было убито и изнасиловано из-за российской агрессии. Невозможно игнорировать совершенные военные преступления. У нас есть моральное обязательство сделать все возможное, чтобы привлечь к ответственности путинский режим и виновных в преступлениях. Пока это не будет сделано, ни России, ни Беларуси не будет места на международных спортивных мероприятиях“. В обращении также упоминаются предыдущие решения МОК и решение более 60 стран бойкотировать Олимпийские игры 1980 года.

По мнению Терраса, европейские страны не должны закрывать глаза на этот вопрос. „Бесчисленное количество невинных украинцев были убито и изнасиловано в результате российской агрессии. Совершаемые военные преступления не могут остаться незамеченными. На нас лежит моральный долг сделать все возможное, чтобы привлечь к ответственности режим Путина и виновных. Пока это не будет сделано, ни России, ни Беларуси не будет места на международных спортивных мероприятиях“, — сказал он.