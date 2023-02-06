„Иногда сильно мучает совесть“. Как украинские мужчины за деньги уезжают за границу

Сразу после вторжения он с семьей бежал из Бучи в западную Украину. Там они пробыли месяц, а затем решили уезжать за границу. Семья пересекла границу легально, а Виталий искал пути, как обойти запрет.

Значительно увеличилось и количество попыток незаконно пересечь границу - полями-лесами, лишь бы в обход пограничников. Этот вариант дешевле, но часто опасен для жизни - можно заблудиться и замерзнуть в лесу или утонуть в холодной реке.

Из-за проблемы с подделками, к примеру, правительство Украины позже отменило исключения для студентов. В результате многие, кто достиг 18 лет и поступил в иностранные вузы, так и не смогли выехать на обучение.

При этом были предусмотрены исключения - для отцов троих и более детей, людей с инвалидностью, студентов и т.д. Все эти статусы должны подтверждаться справками и различными документами, которые начали массово покупать, подправлять и использовать для выезда.

Также попытались разобраться, какой путь любят использовать чиновники, депутаты и влиятельные лица для поездок за границу в личных целях. А у представителей власти спросили, когда же эти схемы прикроют. Говорить обо всем этом с нами согласились единицы.

Мы пообщались с мужчинами, которые воспользовались разными схемами, чтобы покинуть Украину, чтобы выяснить, как это работает.

Действительно ли те, у кого есть деньги и влияние, могут уезжать из страны?

Эти мужчины уехали из Украины за деньги еще весной. Говорят, им предлагали разные варианты - выбирай, что ближе по душе и размеру кошелька. Нелегальный и опасный стоит дешевле, „легальный“ с минимумом рисков - дороже.

Но мы все же спросили нескольких. „Иногда меня мучает совесть“, - говорит в разговоре с нами один из уехавших.

Между собой украинские беженцы говорят: женщину невежливо спрашивать о ее возрасте, а украинского мужчину - как он уехал за границу. Ибо вполне возможно, что вы поставите его в неудобное положение.

Когда началась война, он вывез свою семью из Киевской области на запад Украины, а затем отправил родных за границу. Сам же остался в Черновцах. Говорит, что сначала не понимал, что делать дальше, но впоследствии пришел к выводу, что воевать не пойдет, а работу, которая требует частых командировок, может потерять.

Эту схему называют „легальной“ - заплатил деньги и спокойно себе вполне официально выезжаешь из страны. И, конечно, деньги эти идут не в бюджет, а в отдельные карманы.

Все, кого в нее вносили, имели право уезжать за пределы Украины на период от 30 до 90 дней. И наряду с настоящими волонтерами и водителями важных грузов в список попадали люди совершенно разных профессий, значительная часть из которых уехала и не вернулась.

Сразу после закрытия границ в правительстве поняли, что нужно урегулировать выезд за границу водителей, перевозящих гуманитарную помощь и товары. Так, в марте 2022 года заработала система „Путь“.

„На той стороне нас уже забрали румынские правоохранители, - продолжает рассказ Виталий. - Автомобиль курсировал у границы и просто собирал беженцев. Они там постоянно находили наших ребят. Румыны остановились, спросили, украинцы ли мы. Мы ответили, что да. Они говорят: „Садитесь и успокойтесь, вы больше не на войне, мы вас подвезем“.

Но его группе повезло - все дошедшие до берега живы-здоровы. Далее они искали дорогу, где ездит румынский патруль.

Вода была ледяная с сильным течением, поэтому важно было ее быстро перейти и не упасть. Виталий говорит, что слышал о разных случаях в предыдущих группах перебежчиков, в том числе со смертельным исходом.

„Я нашел людей, которым заплатил две тысячи долларов. Нас встретили и ночью подвезли к реке на границе с Румынией. Высадили и сказали: „Идите“. И мы ушли. Мы пешком шли через реку. Она тогда была не глубокая, меньше чем по пояс“, - рассказывает Виталий.

„Я понял, что мне нужно уезжать из страны, поэтому начал рассуждать, как это сделать. Я знал, что многие люди перебегали незаконно через кордон. В то время это стоило от 2 до 5 тысяч долларов. Но постоянно появлялась информация, что кого-то поймали“, - рассказывает Сергей.

И продолжает: „Это опасно, потому что идти нужно через реки, горы, в холодную погоду... много вопросов по поводу того, как возвращаться домой, если ты незаконно пересек границу, поэтому я решил, что этот вариант не для меня, и начал общаться с разными людьми, кто-то через кого-то знал разные варианты“.

Пока Сергей изучал ситуацию, как раз и появилась система „Путь“, которая позволяет мужчинам-водителям пересекать границу в условиях военного положения. И, как мы выяснили, практически сразу ее начали использовать как удобную и надежную схему выезда за границу.

„В конце марта знакомый рассказал мне о „Пути“, по которому можно официально уезжать. Все заносилось официально в базу, тебя сопровождали от начала и до конца. Я согласился. Мне сразу озвучили сумму в 15 тысяч евро за человека“, - говорит Сергей.

Он согласился, передал посреднику данные на себя и нескольких знакомых, которые также искали, как обойти запрет на выезд. И ждал.

Посредник рассказал, что документы на них пошли в Ивано-Франковский областной военной администрации, и по ее решению мужчин вносили в систему „Путь“.

„Через полторы недели мы получили информацию, что все готово. Поехали во Франковск, чтобы встретиться с посредником и все проверить. Там выяснилось, что знакомых в систему внесли, а меня почему-то нет. Мне посоветовали еще подождать, и я ждал. Уже и мои знакомые успешно выехали из страны, а я дальше ждал. В чем задержка - никто не мог объяснить. Со временем у меня начались проблемы на работе, мне нужно было срочно ехать за границу. Была угроза потери бизнеса, я должен был немедленно решить этот вопрос. В какой-то момент, а это уже был апрель, я попросил вернуть мне деньги и искал другой вариант“, - говорит мужчина.