Девять потерянных жизней: что вы можете сделать, чтобы электричество не убивало!(2)
В прошлом году в Эстонии при пожарах погибли 48 человек – в девяти случаях причиной трагедии стало электричество. Мы не представляем жизни без него, но уделяем мало внимания тому, в порядке ли имеющиеся дома электроприборы и системы. Пройдемся по наиболее распространенным ошибкам, исправление которых может спасти жизни.
Некоторые еще помнят времена, когда концы проводов просто скручивали или заклеивали клейкой лентой, но сейчас это кажется крайне глупым. Точнее, это и раньше не было разумным, но десятки лет назад такие действия объяснялись большим дефицитом. Сегодня это оправдание уже не актуально, и одной из самых частых причин пожаров являются именно неисправные и амортизированные электроприборы, которые могут загореться. В случае электроприборов необходимо следить, чтобы в местах соединения не возникало искр или перегрева, и вместо того чтобы самостоятельно ремонтировать устройство, надо вызвать специалиста.
Почему электричество может быть опасным?
Риск возникновения пожара увеличивает старая или неумело отремонтированная электросистема. Несомненно, не стоит самому чинить дома провода: если сделать это неправильно, ущерб не заставит себя долго ждать.
Также следует серьезно отнестись к сломанным розеткам, поскольку при неудачном стечении обстоятельств от них можно получить смертельный удар током.
Следить надо и за нагрузкой на розетки. Каждый год мы покупаем домой всевозможную бытовую технику. Если электросистема старая и розеток не хватает, люди используют двойники-тройники и удлинители, которые в действительности перегружают провода. Рекомендуется использовать находящиеся в стене исправные розетки.
Неужели удлинителями нельзя пользоваться? Можно, но не соединяйте их друг с другом, чтобы составить цепочку подлиннее и создать больше гнезд для подключения различных приборов.
„Розетки предназначены скорее для временного использования, а не для того, чтобы чайник, бойлер или другие приборы были постоянно подключены к сети“, – объяснил руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.
Если же вы используете устройства, которые потребляют много электроэнергии (например, обдувочные аппараты или электрорадиаторы), их надо включать напрямую в настенную розетку.
Ни в коем случае нельзя придавливать провода тяжелыми предметами или дверьми: из-за этого они могут повредиться. Не размещайте провода так, чтобы они находились под ногами и вы могли споткнуться о них и разбить электроприбор. При необходимости лучше сделать в стене или дверной коробке углубление или отверстие, чтобы провести через них провода.
Внимание следует обратить и на электрощиток. Если он, это может говорить о том, что нагрузка на дом ограничена. В этом случае не поможет даже новая проводка.
Несчастные случаи происходят неожиданно. Будьте готовы к ним!
Точно не стоит выносить на улицу, во влажную среду, электроприборы, предназначенные для использования в помещении. В противном случае не исключены короткое замыкание и удар током.
Если на праздники готовится много еды и пробки не выдерживают, отнеситесь к этому как к признаку опасности. Если выбило пробки, значит, одновременно используется слишком много электроприборов или какое-либо старое устройство неисправно.
Даже если кажется, что дома все вроде бы в порядке, этого может быть недостаточно. Если из-за землекопных работ, проходящих рядом с электрическим столбом, или по какой-либо другой причине электролиния повреждается, в доме возможно перенапряжение, из-за которого, в свою очередь, может произойти пожар. Все электроприборы производятся в соответствии с номинальным напряжением, то есть их изоляции достаточно для работы при номинальном напряжении. В случае перенапряжения в изоляции может возникнуть искровой разряд и как следствие – короткое замыкание.
„На случай пожара хорошо иметь дома умный датчик дыма и угарного газа, который при необходимости передаст сигнал тем, кто на него отреагирует, но во избежание несчастных случаев мы советуем установить устройство защиты от перенапряжения“, – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.