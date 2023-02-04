Девять потерянных жизней: что вы можете сделать, чтобы электричество не убивало!

Некоторые еще помнят времена, когда концы проводов просто скручивали или заклеивали клейкой лентой, но сейчас это кажется крайне глупым. Точнее, это и раньше не было разумным, но десятки лет назад такие действия объяснялись большим дефицитом. Сегодня это оправдание уже не актуально, и одной из самых частых причин пожаров являются именно неисправные и амортизированные электроприборы, которые могут загореться. В случае электроприборов необходимо следить, чтобы в местах соединения не возникало искр или перегрева, и вместо того чтобы самостоятельно ремонтировать устройство, надо вызвать специалиста.

Почему электричество может быть опасным?

Риск возникновения пожара увеличивает старая или неумело отремонтированная электросистема. Несомненно, не стоит самому чинить дома провода: если сделать это неправильно, ущерб не заставит себя долго ждать.

Также следует серьезно отнестись к сломанным розеткам, поскольку при неудачном стечении обстоятельств от них можно получить смертельный удар током.

Следить надо и за нагрузкой на розетки. Каждый год мы покупаем домой всевозможную бытовую технику. Если электросистема старая и розеток не хватает, люди используют двойники-тройники и удлинители, которые в действительности перегружают провода. Рекомендуется использовать находящиеся в стене исправные розетки.

Неужели удлинителями нельзя пользоваться? Можно, но не соединяйте их друг с другом, чтобы составить цепочку подлиннее и создать больше гнезд для подключения различных приборов.

„Розетки предназначены скорее для временного использования, а не для того, чтобы чайник, бойлер или другие приборы были постоянно подключены к сети“, – объяснил руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

Если же вы используете устройства, которые потребляют много электроэнергии (например, обдувочные аппараты или электрорадиаторы), их надо включать напрямую в настенную розетку.