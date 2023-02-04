В обращении Рейнсалу к МОК: спортсменов из стран-агрессоров нельзя возвращать на международную арену

Рейнсалу обратился к президенту МОК Томасу Баху после заявления МОК о том, что спортсмены из России и Беларуси должны быть допущены обратно на международную спортивную арену на Олимпийских играх 2024 года при определенных условиях.

„Россия всегда использовала спорт как политический инструмент, и сейчас, когда через три недели исполнится год с начала полномасштабной войны против Украины, нам необходимо усилить нашу поддержку Украины, а не допускать смягчения санкции для России и Беларуси.

Заявление МОК также противоречит принципам Олимпийской хартии, которые выступают за мир, справедливость и честную игру. Разве честно, если спортсмены из стран-агрессоров будут соревноваться вместе с украинцами, которые борются за свою жизнь и страну на войне?“, - сказал Рейнсалу.

В своем обращении Рейнсалу подчеркнул, что допуск российских и белорусских спортсменов на международную спортивную арену даже под нейтральным флагом узаконивает политические решения стран-агрессоров.

„Чрезвычайно важно, чтобы одна из крупнейших и влиятельнейших спортивных организаций мира направила четкий сигнал о том, что международное спортивное сообщество осуждает агрессию и нарушение принципов суверенитета и территориальной целостности Украины“, — сказал глава МИД.

Вчера премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы на совместной пресс-конференции осудили желание МОК допустить спортсменов из России и Беларуси на парижскую Олимпиаду. Позавчера с аналогичным заявлением выступили министры спорта стран Балтии и Польши.