В обращении Рейнсалу к МОК: спортсменов из стран-агрессоров нельзя возвращать на международную арену
Глава МИД Урмас Рейнсалу направил в Международный олимпийский комитет (МОК) второе официальное обращение, в котором подчеркнул, что ни одно из ограничений, наложенных на Россию и Беларусь, не может быть ослаблено, пока продолжается война против Украины.
Рейнсалу обратился к президенту МОК Томасу Баху после заявления МОК о том, что спортсмены из России и Беларуси должны быть допущены обратно на международную спортивную арену на Олимпийских играх 2024 года при определенных условиях.
„Россия всегда использовала спорт как политический инструмент, и сейчас, когда через три недели исполнится год с начала полномасштабной войны против Украины, нам необходимо усилить нашу поддержку Украины, а не допускать смягчения санкции для России и Беларуси.
Заявление МОК также противоречит принципам Олимпийской хартии, которые выступают за мир, справедливость и честную игру. Разве честно, если спортсмены из стран-агрессоров будут соревноваться вместе с украинцами, которые борются за свою жизнь и страну на войне?“, - сказал Рейнсалу.
В своем обращении Рейнсалу подчеркнул, что допуск российских и белорусских спортсменов на международную спортивную арену даже под нейтральным флагом узаконивает политические решения стран-агрессоров.
„Чрезвычайно важно, чтобы одна из крупнейших и влиятельнейших спортивных организаций мира направила четкий сигнал о том, что международное спортивное сообщество осуждает агрессию и нарушение принципов суверенитета и территориальной целостности Украины“, — сказал глава МИД.
Вчера премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы на совместной пресс-конференции осудили желание МОК допустить спортсменов из России и Беларуси на парижскую Олимпиаду. Позавчера с аналогичным заявлением выступили министры спорта стран Балтии и Польши.