СЕЙЧАС на Delfi TV | Международные соревнования по десятиборью в Таллинне

В мужских соревнованиях по семиборью примет участие 27 человек. Среди них представитель эстонии Майсел Уйбо (6265 баллов), который готовится к чемпионату Европы в помещении в Стамбуле в начале марта. Также в соревнованиях примет участие поляк Павел Весёлек (6133 балла), эстонский спортсмен Ристо Лиллеметс (6089 баллов) и представитель Черногории Дарко Пешич (6036 баллов). Если Уйбо уже выполнил нормативы для участия в ЧЕ, то Лиллеметс будет стремиться к норме в 6140 очков на домашних соревнованиях.



Норвежец Сандер Скотхейм, чех Ондржей Копецки и швед Маркус Нильссон, который прошлым летом занял четвертое место после Янека Ыйглане в десятиборье на чемпионате Европы. Все их личные рекорды в десятиборье превышают отметку в 8000 баллов, но отметка в 6000 баллов в семиборье еще не побита.