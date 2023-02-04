04.02.2023, 11:27
Приближается время подачи декларации. Важные даты и предварительная работа по возврату подоходного налога(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Через десять дней можно будет подать декларацию о доходах за минувший год. Уже в конце месяца первым счастливчикам будет возвращен переплаченный подоходный налог, если все отчисления были правильно представлены в декларации.
С 15 февраля можно будет подать декларации о доходах в среде электронных услуг Налогово-таможенного департамента (EMTA), а в бюро обслуживания также будут выдавать предварительно заполненные декларации о доходах на бумаге. Однако для подачи корректной декларации необходима некоторая подготовительная работа.