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04.02.2023, 11:27

Приближается время подачи декларации. Важные даты и предварительная работа по возврату подоходного налога

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Tuludeklaratsioon
Tuludeklaratsioon
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Через десять дней можно будет подать декларацию о доходах за минувший год. Уже в конце месяца первым счастливчикам будет возвращен переплаченный подоходный налог, если все отчисления были правильно представлены в декларации.

С 15 февраля можно будет подать декларации о доходах в среде электронных услуг Налогово-таможенного департамента (EMTA), а в бюро обслуживания также будут выдавать предварительно заполненные декларации о доходах на бумаге. Однако для подачи корректной декларации необходима некоторая подготовительная работа.

При наличии жилищного кредита перед подачей декларации о доходах стоит убедиться, что сумма процентов по жилищному кредиту переведена из банка для использования в качестве вычета. Также важно заранее предоставить данные инвестиционного счета пользователям инвестиционного счета вместе с отчетом о депозитах, внесенных на инвестиционный счет, и о снятии средств с инвестиционного счета.

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