Uber, Bolt, Wolt и другие: в какую ловушку могут попасть работники электронных платформ, и чем может помочь ЕС

Суть проблемы

Предметом для обсуждения на январской сессии ЕП стала спорная директива о работе платформ, впервые предложенная Европейской комиссией (ЕК) в 2021 году. Ее целью было согласование определений занятости в ЕС. В декабре 2022 года компромиссное предложение относительно своей позиции по этому вопросу было внесено в Совет ЕС Чехией, занимавшей пост председателя, но тогда позиция не была утверждена.

Главный вопрос, возникающий в связи с работой людей на такие платформы, заключается в том, кем их считать – самозанятыми или наемными работниками.

Отсутствие полноценного отнесения работников к той или иной группе подразумевает сложности при защите прав таких людей и как следствие – отсутствие определенных социальных гарантий, права на минимальную заработную плату, отдых, медицинское страхование и др.

Как пояснила докладчик проекта о защите прав работников электронных платформ Элисабетта Гуалмини, первый шаг – закрепить статус работника.

„Важно обозначить, это самозанятой или наемный работник. Второе – функционирование алгоритмов в работе платформы, обеспечение прозрачности“, - заметила она, делая упор на слове „прозрачность“ ввиду недавнего коррупционного скандала в Европарламенте, подорвавшем доверие европейских жителей.

„Кроме того, важно обеспечить сохранность личных данных работника, поскольку зачастую эти работники – несовершеннолетние. В связи со всеми вышеупомянутыми факторами мы внесли предложения по поправкам к презумпции трудовых отношений“, - заявила Э. Гуалмини.

Как же понять, кто самозанятой, а кто является наемным работником?

„В нашем понимании это так: если нет субординации и контроля, то ты самозанятое лицо. Если есть контроль, субординация, четкие задачи, отведенное для работы время – это наемный работник. В случае, если человек самозанятый, он сам выбирает, сколько времени отводить для работы и с какой интенсивностью это делать“, - отметила депутат Европарламента.