Uber, Bolt, Wolt и другие: в какую ловушку могут попасть работники электронных платформ, и чем может помочь ЕС(8)
Еврокомиссия и Европарламент обсуждают дальнейшую деятельность и правовое регулирование цифровых платформ (Uber, Bolt, Wolt и др). Delfi.lt разбирался в сути предложений о том, как это повлияет на работников таких платформ.
Суть проблемы
Предметом для обсуждения на январской сессии ЕП стала спорная директива о работе платформ, впервые предложенная Европейской комиссией (ЕК) в 2021 году. Ее целью было согласование определений занятости в ЕС. В декабре 2022 года компромиссное предложение относительно своей позиции по этому вопросу было внесено в Совет ЕС Чехией, занимавшей пост председателя, но тогда позиция не была утверждена.
Главный вопрос, возникающий в связи с работой людей на такие платформы, заключается в том, кем их считать – самозанятыми или наемными работниками.
Отсутствие полноценного отнесения работников к той или иной группе подразумевает сложности при защите прав таких людей и как следствие – отсутствие определенных социальных гарантий, права на минимальную заработную плату, отдых, медицинское страхование и др.
Как пояснила докладчик проекта о защите прав работников электронных платформ Элисабетта Гуалмини, первый шаг – закрепить статус работника.
„Важно обозначить, это самозанятой или наемный работник. Второе – функционирование алгоритмов в работе платформы, обеспечение прозрачности“, - заметила она, делая упор на слове „прозрачность“ ввиду недавнего коррупционного скандала в Европарламенте, подорвавшем доверие европейских жителей.
„Кроме того, важно обеспечить сохранность личных данных работника, поскольку зачастую эти работники – несовершеннолетние. В связи со всеми вышеупомянутыми факторами мы внесли предложения по поправкам к презумпции трудовых отношений“, - заявила Э. Гуалмини.
Как же понять, кто самозанятой, а кто является наемным работником?
„В нашем понимании это так: если нет субординации и контроля, то ты самозанятое лицо. Если есть контроль, субординация, четкие задачи, отведенное для работы время – это наемный работник. В случае, если человек самозанятый, он сам выбирает, сколько времени отводить для работы и с какой интенсивностью это делать“, - отметила депутат Европарламента.
Комитет Европейского парламента по занятости и социальным вопросам в своем проекте директивы предлагает, чтобы платформа юридически считалась работодателем, если соответствует как минимум двум из пяти критериев:
- платформа определяет уровень вознаграждения или устанавливает верхние его пределы;
- контролирует выполнение работ с помощью электронных алгоритмов;
- ограничивает свободу выбора рабочего времени или периодов отсутствия;
-устанавливает конкретные обязательные правила относительно внешнего вида, поведения по отношению к получателю услуги или выполнения работы;
- ограничивает возможность создания клиентской базы или выполнения работы для любой третьей стороны.
В соответствии с планом комитета предполагается, что гиг-работники (фрилансеры, которые нанимаются на разовую подработку – Delfi) состоят в трудовых отношениях с платформами, и, если платформа хочет утверждать обратное, ей придется доказать, что она не соответствует вышеупомянутым критериям.
В прошлом году количество сотрудников цифровых платформ на рынке ЕС достигло 28,3 млн человек. Предполагается, что в 2025 году их число может достигать 45 миллионов. 39 процентов из работающих на таких платформах оказывали транспортные услуги, 24 процента - услуги по доставке еды или других товаров на дом, 19 процентов оказывала услуги на дому.