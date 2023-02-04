Саммит ЕС - Украина: О чем договорились в Киеве

В день саммита в столицу Украины также прибыл глава Европейского совета Шарль Мишель. В целом, Киев посетила крупнейшая делегация из Брюсселя с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Это символическое и смелое решение со стороны лидеров ЕС, ведь по очередности встреча на самом высоком уровне должна была проходить в Брюсселе.

Фон дер Ляйен посетила также Главпочтамт, где посмотрела, как украинцы обменивают лампы накаливания на энергосберегающие LED-лампы. В общей сложности на этот проект ЕС обещает предоставить Украине 35 миллионов LED-ламп. Кроме того, после встречи с первой леди Украины Еленой Зеленской глава Еврокомиссии пообещала предоставить до 10 миллионов евро на разработку современной стратегии по уходу за детьми.

Не теряя времени, они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями украинского правительства. На совместном заседании Еврокомиссии и кабмина было подписано соглашение об участии страны в программе ЕС „Единый рынок“, а также заключен меморандум о стратегическом партнерстве Украины и ЕС в сфере возобновляемых газов.

Прибывать на Центральный железнодорожный вокзал Киева высокопоставленные представители ЕС, среди которых председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, начали еще за день до саммита. Их сопровождала целая команда еврокомиссаров.

В Киеве в пятницу, 3 февраля, завершился 24-й саммит Европейский Союз - Украина. Это событие стало особенным, ведь многое произошло впервые. Это первый саммит с начала российской агрессии. В последний раз подобная встреча проходила в Киеве в октябре 2021 года. Да и вообще, еще никогда в истории саммит между ЕС и страной-кандидатом на вступление в сообщество не собирался в условиях войны. Встреча на самом высоком уровне стала беспрецедентной еще и потому, что впервые с 24 февраля в Киев приехало одновременно все руководство Евросоюза, а Украина впервые приняла в нем участие уже в статусе кандидата на вступление в ЕС. Центральным вопросом саммита стали интеграция Украины в ЕС, военная поддержка и ужесточение санкций против РФ.

Прошлые саммиты были масштабным событием, которое анонсировалось за многие недели или даже месяцы. Однако сейчас формат изменился из-за вопросов безопасности. Только за день до встречи журналистам сообщили ее время и место. Обычно журналисты могли наблюдать за событием онлайн в пресс-центре или общаться в кулуарах. Теперь же посетить можно было только пресс-конференцию, которая проходила в Мариинском дворце.

Чтобы попасть внутрь, нужно было пройти через металлоискатель, показать документы и сдать электронные устройства - телефоны, планшеты, ноутбуки. Зал, в котором проходила пресс-конференция, был переполнен. Поэтому не всем журналистам хватило стульев, и многие вынуждены были стоять.

Вопросы безопасности и поддержка Украины

Пресс-конференция началась с часовым опозданием. Владимир Зеленский поблагодарил лидеров ЕС за визит, отметив, что звучавшая во время саммита воздушная тревога не помешала работе. Также президент Украины подчеркнул, что проведение саммита в Киеве через год после начала полномасштабной войны доказывает, что России „не удастся сломить граждан Украины и всех европейцев“.

По словам Зеленского, во время саммита в первую очередь речь шла о вопросах безопасности. „Россия пытается изменить ситуацию на фронте в свою пользу, и чтобы не допустить этого, ключевым вопросом для Украины является расширение поставок оружия со стороны партнеров“, - заявил украинский президент. При этом Зеленский поблагодарил ЕС за решение выделить очередные 500 миллионов евро в рамках Европейского фонда мира и запуск миссии по подготовке военнослужащих. Ожидается, что в рамках этой инициативы уже в этом году пройдут подготовку 30 тысяч украинских военных.

Согласно подписанному по итогам саммита совместному заявлению, общий объем помощи, предоставленный Украине от ЕС, составляет около 50 миллиардов евро, включая финансовую, гуманитарную, экстренную, бюджетную и военную поддержку.