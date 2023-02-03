Автор первой победы Renault в Формуле -1 умер в возрасте 80 лет

Жабуй дебютировал в Формуле-1 в 1974 году в составе „Уильямса“ на Гран-при Франции, однако не смог пройти квалификацию. Большая же часть карьеры французского гонщика была связана с командой „Рено“, которая дебютировала в Формуле-1 в 1977 году именно с Жан-Пьером за рулём болида.

Он возглавил путь Renault в Формулу - 1 в 1977 году, продемонстрировав смелость и стойкость. Он стал первым победителем Renault в Ф1, это был знаковый момент в истории компании.

Он же принес марке дебютную победу – на домашнем этапе в Дижоне в 1979-м. Это также был первый успех в Ф1 для автомобилей с турбомоторами.

Гораздо успешнее для Жан-Пьера сложился сезон-1979 — именно в этом году Жабуй одержал первую победу в Формуле-1 как для себя, так и для „Рено“, выиграв домашний этап во Франции.

Жабуй одерживал победы в „Гран-при Франции“ в 1979 году и в „Гран-при Австрии“ в 1980-м. Также на счету гонщика шесть поул-позиций.

Жабуй — один из последних представителей гонщиков „Формулы-1“, которые были также инженерами.