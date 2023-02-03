Долгие переговоры: Эстония требует снизить потолок цен на российское топливо

В понедельник, 5 февраля, вступает в силу эмбарго ЕС на российские нефтепродукты. Для того, чтобы ограничить поступления в российскую казну, ЕС договорился установить ценовой потолок по которой с Россией могли бы торговать страны, не присоединившиеся к нефтяному эмбарго.