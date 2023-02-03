03.02.2023, 21:07
Долгие переговоры: Эстония требует снизить потолок цен на российское топливо(7)
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К воскресенью Европейский Союз должен договориться о потолке цен как на российское дизельное топливо, так и на сырую нефть. Пока что единого мнения нет, пишет dv.ee.
В понедельник, 5 февраля, вступает в силу эмбарго ЕС на российские нефтепродукты. Для того, чтобы ограничить поступления в российскую казну, ЕС договорился установить ценовой потолок по которой с Россией могли бы торговать страны, не присоединившиеся к нефтяному эмбарго.
Баррель дизельного топлива на мировом рынке стоит 120-130 долларов. Еврокомиссия предложила, что в будущем Россия могла бы продавать свое дизельное топливо по цене в 100 долларов за баррель. Страны Балтии и Северной Европы требуют более низкого потолка.