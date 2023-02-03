Появился ли у Украины шанс защититься от российских ракет израильским „Железным куполом“?

Например, в сентябре 2018 года у сирийских берегов силами местной ПВО был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, в котором погибли 15 российских военных.

Как сказал в интервью CNN Биньямин Нетаньяху, „на нашей северной границе в Сирии израильские и российские самолеты летят на расстоянии вытянутой руки друг от друга“. В такой ситуации резко возрастает опасность инцидентов, и очень важно, чтобы отношения их участников были как можно менее напряженными.

При этом, по его словам, „Израиль вынужден действовать за пределами своего воздушного пространства, обеспечивая свою безопасность“. „В частности, в Сирии, где находятся российские ПВО, Израиль вынужден координировать свои действия с командованием армии РФ. В этой ситуации политическое руководство Израиля должно учитывать риски, связанные с ухудшением отношений с РФ и прекращением такой координации по Сирии“, - подчеркнул он.

„Израиль - воюющая страна, находящаяся в состоянии военного конфликта с Сирией, военно-политического конфликта с Ираном и в постоянном противостоянии с „Хезболлой“, ХАМАСом, „Исламским джихадом“ и другими террористическим организациями“, - рассказал Би-би-си главный редактор издания Newsru.co.il Евгений Финкель.

До сих пор Израиль не поставлял оружие Украине - прежде всего, из-за сложной обстановки на Ближнем Востоке.

Однако в таких непростых вопросах, как поставка вооружений в воюющую страну, Израиль оказался в традиционной для Ближнего Востока очень запутанной политической ситуации, в которой интересы многих ближневосточных стран переплелись с политикой других государств, активно действующих в этом регионе.

Израиль - один из мировых лидеров в производстве многих систем вооружений, и зенитно-ракетный комплекс „Железный купол“ - одна из самых известных из них. В определенном смысле он стал визитной карточкой израильского ВПК - в первую очередь из-за своей высокой эффективности.

„Что ж, я, разумеется, рассматриваю такую возможность“, - довольно расплывчатый ответ, но в вопросе корреспондента CNN прозвучало словосочетание „Железный купол“, что сразу сделало ответ Нетаньяху гораздо более весомым.

То, что слова премьер-министра были сказаны в интервью американскому телеканалу - тоже важное обстоятельство. Ранее в подкасте Русской службы Би-би-си израильский военный журналист и автор телеграм-канала „Война с ордой“ Сергей Ауслендер сказал, что в последнее время Израиль оказался в непростой политической ситуации.

„Не было никаких обещаний поставить, он сказал, что рассмотрит вопрос. И сейчас этот вопрос действительно рассматривается заново, это курируется Советом национальной безопасности в сотрудничестве с МО, МИД и „Моссадом“. Но от рассматривания вопроса до положительного ответа еще далеко“, - объяснил эксперт.

Как рассказал Русской службе Би-би-си израильский военный эксперт Давид Гендельман, уклончивый ответ премьер-министра тем не менее не так уж далек от правды.

По словам Евгения Финкеля, политик фактически ничего не обещал и не гарантировал: „Нетаньяху заявил не об изменении позиции, а о возможности рассмотреть вопрос о поставках оружия. Причем заявил это американскому телеканалу CNN“.

Вопрос ведущего CNN звучал так: „Год назад вы сказали, что рассмотрите вопрос об оказании военной поддержки Украине, если станете премьер-министром. Теперь вы им стали. Вы рассматриваете его? Собираетесь ли вы изменить позицию отказа от военной помощи? Я знаю, что вы оказываете гуманитарную помощь, но как насчёт передачи Украине „Железного купола“ или более старых военных технологий, которые вы больше не используете?“

„У меня нет желания вступать в российско-израильское военное противостояние. И никто этого не хочет“, - прямо сказал Нетаньяху CNN.

Однако если напряженность в отношениях двух стран возрастет, то урегулировать подобные инциденты будет сложнее.

В России тогда заявили, что самолет под огонь сирийских зенитчиков якобы подставили израильские истребители, наносившие в тот момент удары по провинции Латакия - по мнению российского командования, они „укрылись“ за Ил-20, на который перенавелись зенитные ракеты. Тогда это происшествие удалось урегулировать президентам России и Израиля, которые созвонились и договорились лично между собой.

Даже сохраняя отношения с Россией, он принадлежит политически к западным странам и волей-неволей вынужден следовать политике Запада, который помогает Украине.

„Да, у Биби (так, уменьшительным именем, часто называют Нетаньяху в Израиле - Ред.) есть какие-то отношения с Путиным, он себя называл его другом [...]. Нетаньяху политик чрезвычайно опытный. Кто бы как к нему ни относился, он в политике акула настоящая. И он прекрасно понимает, каков тренд сейчас на Западе - помогать Украине. Запад создал по сути коалицию во главе с США. А Израиль всегда относил себя к западному миру“, - сказал Сергей Ауслендер.

Еще деталь из интервью - то, что ведущий спросил не только о „Железном куполе“, но и о „старых военных технологиях, которые Израиль больше не использует“. Вероятно, имелась в виду недавняя история с просьбой США к Израилю передать Украине старые ЗРК Hawk, которые больше не используются ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля). Об этом писала международная пресса, но первым сообщило издание Axios.

По информации издания, Израиль ответил отказом, заявив, что не станет менять политику в отношении поставок вооружений Украине. Эти зенитные системы уже устарели, но Украина, которая вот уже почти год вынуждена обороняться от российских крылатых ракет, приняла бы любую помощь.

Поэтому сказать однозначно, что ответ Нетаньяху касался именно „Железного купола“, тоже нельзя.

Иранский вопрос

В последние месяцы Израиль, Украина, Иран и Россия оказались в центре новостей, связанных с передачей вооружений.

С начала осени российская армия начала обстреливать Украину беспилотниками-камикадзе „Герань“, в которых специалисты довольно быстро распознали иранские дроны „Шахед“.

Эти дроны были очень серьезной проблемой для Украины в течение долгого времени, прежде чем ВСУ с помощью западных поставок не смогли организовать противовоздушную оборону так, чтобы сбивать большую часть из них.