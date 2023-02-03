ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (345-й день) | Зеленский: Сдавать Бахмут никто не будет
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Российские войска в Украине сейчас находятся в „специфической стадии“: „когда стратегический проигрыш России уже ясен“, но тактически имеется ресурс для попыток наступательных действий. Такую оценку ситуации высказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к согражданам.
По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки войска РФ нанесли по Украине 4 ракетных удара, 2 из них - по гражданской инфраструктуре Краматорска. В утренней оперативной сводке Генштаба указывается, что также российские силы также нанесли 5 авиационных ударов и совершили свыше 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданским объектам Херсонской и Николаевской областей. От ударов погибли и получили ранения мирные граждане.
Украинское командование информирует, что неприятель не прекращает наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
За минувшие сутки украинские подразделения отразили атаки в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Николаевка, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское и Курдюмовка Донецкой области. Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения российских сил, говорится в утренней сводке украинского Генштаба.
Российские войска утром обстреляли город Барвенково в Изюмском районе Харьковской области, погибли два человека, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов. „В результате попадания в частный жилой дом погибли двое братьев 49 и 42 лет. Их отец 70 лет получил ранения и был госпитализирован“, - написал Синегубов в Telegram-канале.
США уже в пятницу, 3 февраля, возможно, объявят о новом пакете военной помощи Украине. Как сообщает CNN, пакет будет включать 500 млн долларов в виде оружия и снаряжения непосредственно из резервов США и около 1,7 млрд долларов в виде поставок военных подрядчиков в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). По данным CNN, ссылающегося на источник в Вашингтоне, в Украину будут поставлены, в частности, управляемые ракеты дальностью действия 150 км, боеприпасы для артиллерии и реактивных систем залпового огня HIMARS, а также необходимое оборудование для ракетного комплекса Patriot.
Число потерь российских войск в Украине убитыми и ранеными приближается к 200 тысячам, что является ярким показателем того, насколько неудачно прошло вторжение президента Владимира Путина, пишет The New York Times, ссылаясь на данные официальных лиц США и других западных стран. По словам американских чиновников, ежедневно сотни российских военнослужащих погибают или получают ранения в боях за Бахмут, который Москва рассматривает как ключ к захвату всего восточного Донбасса.
Занимающиеся Россией аналитики полагают, что гибель людей вряд ли станет сдерживающим фактором для военных целей президента РФ Владимира Путина, пишет газета. Издание приводит мнение американских чиновников о том, что Путин может пойти на сотни тысяч жертв в Украине, хотя более высокие цифры могут сократить его политическую поддержку.
Украинские потери также трудно установить, учитывая нежелание Киева раскрывать их, указывает The New York Times, отмечая, что, по данным западных официальных лиц, в Бахмуте ежедневно получают ранения и погибают сотни украинских военнослужащих.
Число поименно подтвержденных случаев гибели российских военных, участвовавших во вторжении в Украину, по состоянию на 3 февраля составило 13 030. Из них 924 человека попали в армию в результате мобилизации. Такие данные приводит Русская служба BBC, которая совместно с „Медиазоной“ и командой волонтеров ведет статистику российских потерь с начала войны на основе открытых источников. Поскольку данный список погибших крайне консервативный, так как опирается только на подтвержденные сообщения о гибели, расследователи полагают, что в него попадают как минимум в два раза меньше имен погибших, чем их было в действительности.
Решение американского суда открывает путь для возможного использования конфискованных средств российских олигархов для восстановления Украины. Суд в Нью-Йорке разрешил прокуратуре конфисковать 5,4 миллиона долларов, принадлежащих находящемуся под санкциями российскому бизнесмену Константину Малофееву. Прокуратура утверждает, что Малофеев пытался в обход санкций перевести денежные средства своему партнеру.
Берлин одобрил поставку Киеву 88 немецких танков Leopard 1 - предыдущую серию более современных танков Leopard 2. Киев сможет купить старые танки Leopard после их ремонта. Кроме того, Германия рассматривает возможность выкупить у Катара обратно 15 зенитных самоходных установок Gepard, проданных туда для обеспечения безопасности чемпионата мира по футболу.
В Кремле и Белом доме отрицают, что глава ЦРУ Уильям Бернс обсуждал с российским руководством одобренный президентом Байденом план мирного урегулирования, по которому Владимир Путин получил бы под свой контроль примерно пятую часть украинской территории в обмен на примирение с Киевом. О том, что Бернс в конце января тайно летал в Москву для обсуждения этого плана, швейцарско-германской газете NZZ рассказали несколько политиков в Берлине. Пресс-секретарь Путина назвал это сообщение газетной уткой, а в администрации США сказали, что информация газеты „не точна“.
Саммит Украина - ЕС
Европейский Союз выделит Украине 25 млн евро для разминирования освобожденных территорий. Об этом официально заявил верховный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель в ходе саммита ЕС - Украина, который проходит сегодня в Киеве.
ЕС предоставит Украине 35 млн энергоэффективных LED-ламп, написала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter. По ее словам, украинцы могут обменять свои старые лампы на светодиодные на почте. „Каждый сэкономленный киловатт энергии ценен для противодействия энергетической войне России“, - подчеркнула фон дер Ляйен.
Украина приложила „значительные усилия“ на пути к членству в Европейском Союзе. Об этом говорится в совместном заявлении главы Европейского совета Шарля Мишеля, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Украины Владимира Зеленского, обнародованном по итогам саммита ЕС - Украина в Киеве в пятницу, 3 февраля. „Украина - это ЕС, а ЕС - это Украина“, - заявил Мишель на пресс-конференции, состоявшейся по окончании встречи в верхах. В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что его страна постарается как можно скорее приблизить вступление в Евросоюз.
Европейский Союз поддерживает инициативу Украины „Формула мира“ и будет активно работать с Киевом над мирным планом из 10 пунктов, представленным президентом Владимиром Зеленским, сказал на пресс-конференции в Киеве глава Совета ЕС Шарль Мишель. Он подчеркнул, что Брюссель поддерживает и идею провести саммит „Формулы мира“ для запуска этого плана.
Украина не намерена выводить войска из города Бахмут Донецкой области, за который продолжаются ожесточенные бои. „Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем“, - заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по окончании саммита ЕС - Украина в Киеве. Сегодня командующий разведцентром Сил обороны Эстонии Марго Гросберг предположил, что ВСУ, скорее всего, уйдут из Бахмута, поскольку, удерживая его, они выиграли достаточно времени для создания новых линий обороны.