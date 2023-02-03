ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (345-й день) | Зеленский: Сдавать Бахмут никто не будет

США уже в пятницу, 3 февраля, возможно, объявят о новом пакете военной помощи Украине. Как сообщает CNN, пакет будет включать 500 млн долларов в виде оружия и снаряжения непосредственно из резервов США и около 1,7 млрд долларов в виде поставок военных подрядчиков в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). По данным CNN, ссылающегося на источник в Вашингтоне, в Украину будут поставлены, в частности, управляемые ракеты дальностью действия 150 км, боеприпасы для артиллерии и реактивных систем залпового огня HIMARS, а также необходимое оборудование для ракетного комплекса Patriot.

Российские войска утром обстреляли город Барвенково в Изюмском районе Харьковской области, погибли два человека, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов. „В результате попадания в частный жилой дом погибли двое братьев 49 и 42 лет. Их отец 70 лет получил ранения и был госпитализирован“, - написал Синегубов в Telegram-канале.

За минувшие сутки украинские подразделения отразили атаки в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Николаевка, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское и Курдюмовка Донецкой области. Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения российских сил, говорится в утренней сводке украинского Генштаба.

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки войска РФ нанесли по Украине 4 ракетных удара, 2 из них - по гражданской инфраструктуре Краматорска. В утренней оперативной сводке Генштаба указывается, что также российские силы также нанесли 5 авиационных ударов и совершили свыше 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданским объектам Херсонской и Николаевской областей. От ударов погибли и получили ранения мирные граждане.

Российские войска в Украине сейчас находятся в „специфической стадии“: „когда стратегический проигрыш России уже ясен“, но тактически имеется ресурс для попыток наступательных действий. Такую оценку ситуации высказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к согражданам.

Число потерь российских войск в Украине убитыми и ранеными приближается к 200 тысячам, что является ярким показателем того, насколько неудачно прошло вторжение президента Владимира Путина, пишет The New York Times, ссылаясь на данные официальных лиц США и других западных стран. По словам американских чиновников, ежедневно сотни российских военнослужащих погибают или получают ранения в боях за Бахмут, который Москва рассматривает как ключ к захвату всего восточного Донбасса.

Занимающиеся Россией аналитики полагают, что гибель людей вряд ли станет сдерживающим фактором для военных целей президента РФ Владимира Путина, пишет газета. Издание приводит мнение американских чиновников о том, что Путин может пойти на сотни тысяч жертв в Украине, хотя более высокие цифры могут сократить его политическую поддержку.

Украинские потери также трудно установить, учитывая нежелание Киева раскрывать их, указывает The New York Times, отмечая, что, по данным западных официальных лиц, в Бахмуте ежедневно получают ранения и погибают сотни украинских военнослужащих.

Число поименно подтвержденных случаев гибели российских военных, участвовавших во вторжении в Украину, по состоянию на 3 февраля составило 13 030. Из них 924 человека попали в армию в результате мобилизации. Такие данные приводит Русская служба BBC, которая совместно с „Медиазоной“ и командой волонтеров ведет статистику российских потерь с начала войны на основе открытых источников. Поскольку данный список погибших крайне консервативный, так как опирается только на подтвержденные сообщения о гибели, расследователи полагают, что в него попадают как минимум в два раза меньше имен погибших, чем их было в действительности.