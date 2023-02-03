ВИДЕО | Уроженец Кохтла-Ярве пополнил ряды „Левадии“

Закарлюка хорошо известен эстонским любителям футбола по выступлению за нарвский „Транс“, где он играл на протяжении шести сезонов подряд (с 2017 по 2022 год).

В шести сезонах чемпионата Эстонии полузащитник провел 156 матчей, забил 35 голов и отдал 31 голевую передачу. Кроме того в 2019 году он стал обладателем кубка страны. До перехода в нарвский „Транс“ Закарлюка играл в России, а свой единственный матч в российской Премьер-лиге он провел в 2015 году в составе тульского „Арсенала“.

Помимо тульского „Арсенала“, он так же играл за дубли санкт-петербургского „Зенита“, нижегородской „Волги“, а также выступал за пензенский „Зенит“.

Уроженец Кохтла-Ярве рад присоединится к „Левадии“: „Я давно хотел сделать шаг вперед в своей карьере и рад, что наконец-то представилась такая возможность. Сделаю все возможное, чтобы команда достигла своих максимальных целей в этом сезоне. „Вамос Левадия“!“.

Президент клуба Виктор Левада прокомментировал переход игрока так: „Мы рады, что к нам присоединился Александр Закарлюка. Он усилит нашу полузащиту и сделает нашу игру еще лучше. Желаю Александру сил и успехов в составе „Левадии“. „Добро пожаловать, Закарлюка!“.