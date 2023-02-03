ВИДЕО | Уроженец Кохтла-Ярве пополнил ряды „Левадии“
„Левадия“ подписала контракт на год с 27-летним полузащитником Александром Закарлюкой, сообщает официальный сайт клуба.
Закарлюка хорошо известен эстонским любителям футбола по выступлению за нарвский „Транс“, где он играл на протяжении шести сезонов подряд (с 2017 по 2022 год).
В шести сезонах чемпионата Эстонии полузащитник провел 156 матчей, забил 35 голов и отдал 31 голевую передачу. Кроме того в 2019 году он стал обладателем кубка страны. До перехода в нарвский „Транс“ Закарлюка играл в России, а свой единственный матч в российской Премьер-лиге он провел в 2015 году в составе тульского „Арсенала“.
Помимо тульского „Арсенала“, он так же играл за дубли санкт-петербургского „Зенита“, нижегородской „Волги“, а также выступал за пензенский „Зенит“.
Уроженец Кохтла-Ярве рад присоединится к „Левадии“: „Я давно хотел сделать шаг вперед в своей карьере и рад, что наконец-то представилась такая возможность. Сделаю все возможное, чтобы команда достигла своих максимальных целей в этом сезоне. „Вамос Левадия“!“.
Президент клуба Виктор Левада прокомментировал переход игрока так: „Мы рады, что к нам присоединился Александр Закарлюка. Он усилит нашу полузащиту и сделает нашу игру еще лучше. Желаю Александру сил и успехов в составе „Левадии“. „Добро пожаловать, Закарлюка!“.