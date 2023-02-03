Проживающие в Эстонии граждане РФ попали в тупиковую ситуацию, из которой нет выхода

Поскольку Эстония не допускает двойного гражданства, то необходимо отказаться от российского гражданства, а в Эстонии это в настоящее время сделать невозможно.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс сказал ERR, что в данной ситуации Эстония бессильна: „К сожалению, решения нет, - сказал Ляэнеметс. - В Эстонии разрешено только одно гражданство. Мы не можем дать человеку гражданство при наличии гражданства другого государства, а освободить от гражданства может только страна, гражданином которой он является“.

По словам Ляэнеметса, разрешение двойного гражданства в настоящее время не стоит на повестке дня, поскольку в нынешней ситуации это представляет угрозу безопасности.

В середине января посольство России в Таллинне объявило, что временно не будет обрабатывать запросы об отказе от российского гражданства. Посольство обвинило в этом власти Эстонии и пообещало, что в феврале после реорганизации работы они продолжат принимать заявления об отказе от гражданства.

Если гражданин РФ имеет долгосрочный вид на жительство в Эстонии, то по истечении срока действия паспорта он не будет выслан из Эстонии, сказал Ляэнеметс. Карты вида на жительство в Эстонии также выдаются на основании свидетельства о рождении.

„Лица, которым мы раньше выдавали документы, смогут получить их и в будущем, независимо от того, истек срок действия их российского паспорта или нет“, — сказал министр внутренних дел.