Новости Эстонии
03.02.2023, 17:31

Немецкие истребители продолжают тренировки в небе Эстонии

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ФОТО: Kaitsevägi

В последующие дни истребители Eurofighter Typhoon ВВС Германии дежурного звена авиабазы Эмари проведут серию тренировочных полетов, часть из который пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров.

Занятия будут проходить 4-7 февраля над восточной, юго-западной и центральной частями страны в промежутке 10:00-18:00. По возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов.

Тренировочные полеты союзников проводятся в соответствии с эстонским законодательством, они согласованы с Транспортным департаментом и Lennuliiklusteeninduse AS.

Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство стран Балтии с 2004 года. Истребители альянса размещены на авиабазах Шауляй и Эмари в Литве и Эстонии соответственно. На данный момент в Эмари дежурит звено истребителей ВВС Германии.

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