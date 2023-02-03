ФОТО И ВИДЕО | Каллас: данные разведки показывают, что Россия планирует на 24 февраля эскалацию

После встречи премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы дали совместную пресс-конференцию.

Премьер-министр Кая Каллас осудила решение Международного олимпийского комитета разрешить российским и белорусским спортсменам участие в Олимпийских Играх в Париже (2024). Каллас напомнила, что Россия убила в Украине сотни спортсменов высшего уровня, в том числе и олимпийских чемпионов. По словам эстонского премьера, Россия использует спорт как часть своей пропаганды, поэтому было бы особенно важно оставить страны-агрессоры за бортом большого спорта.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш назвал очень важным, чтобы три страны Балтии инвестировали в свою обороноспособность. По его словам, на следующей неделе Латвия примет решение по дальнейшему развитию своей береговой обороны, воздушной обороны, использованию ракетных систем, в том числе HIMARS.

Как сказал Кариньш, блок НАТО должен теперь больше, чем ранее поддерживать и укреплять безопасность балтийского региона.

Говоря о войне, глава латвийского правительства отметил, что мира можно достичь только победой Украины, и страны Балтии должны об этом напоминать. В ином контексте разговоры о мире, по его мнению, неуместны.

На первой в нынешнем году встрече Кая Каллас, Кришьянис Кариньш и Ингрида Шимоните сконцентрировались на долгосрочной помощи Украние, подготовке к предстоящему в июле саммиту НАТО в Вильнюсе и энергетической безопасности. Стороны обсудили совместные инфраструктурные проекты, в том числе ход строительства железнодорожной магистрали Rail Baltic, а также сотрудничество по ряду вопросов в Европейском союзе.

Премьеры балтийских стран в этом году встретятся еще летом в неофициальном формате. На конец года планируется встреча глав государств.

Каллас: Россия планирует на 24 февраля эскалацию

„Наши разведданные показывают, это же говорили и украинцы, что Россия планирует в годовщину вторжения еще большую эскалацию“, - сказала Каллас. По поводу 24 февраля премьер-министр сказала следующее: она надеется, что несмотря на безрадостное время этот день будет по-прежнему днем, когда мы празднуем свободу. В данном случае будет праздноваться также и свобода Украины.