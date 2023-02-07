Действие документов должника по алиментам могут приостановить или признать их недействительными. Каких и на какое время?

О каких документах идет речь

Приостановлены могут быть следующие права:

- водительские

- охотничьи

- право на оружие и приобретение оружия

- на управление малыми лодками

- на рыбную ловлю.

Признаны недействительными могут быть следующие документы:

- паспорт гражданина Эстонии

- паспорт иностранца

- проездной документ беженца

- временный проездной документ

- трудовая книжка моряка

- мореходное удостоверение

- дипломатический паспорт.

Как проходит процедура?

Если должник не выплачивает алименты исправно и взыскатель дает судебному исполнителю свое согласие на ограничение какого-то права или приостановление какого-то документа должника, судебный исполнитель направляет должнику предупреждение. В течение 30 дней с момента получения предупреждения должник может:

- заплатить как минимум 1 сумму алиментов, или

- заключить платежное соглашение со взыскателем и совершить первый платеж, или

- обосновать, почему приостановление прав или признание документа недействительным является несправедливым по отношению к должнику.

Если же должник ничего не делает или в дальнейшем перестает платить алименты или платежи по соглашению, то судебный исполнитель направляет ходатайство в суд.

На этой стадии у должника опять есть возможность еще все решить, если он:

- приступил к выплате алиментов и оплатил как минимум алименты за 2 месяца, или

- заключил платежное соглашение со взыскателем и оплатил, как минимум, алименты за 1 месяц, или

- обосновал суду, почему приостановление прав или признание документа недействительным является несправедливым по отношению к нему.

Если и здесь должник не совершает ни одного из предложенных действий, то суд выносит решение.

Как восстановить документы?

Должник может восстановить права и действие документов, обратившись с соответствующим ходатайством в суд, если:

- должник оплатил алименты за 3 месяца, или

- должник заключил платежное соглашение со взыскателем и исправно платил в течение 3 месяцев, или