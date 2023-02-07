Действие документов должника по алиментам могут приостановить или признать их недействительными. Каких и на какое время?(5)
В деле о взыскании алиментов суд может по ходатайству судебного исполнителя и с согласия взыскателя приостановить действие прав и документов должника и запретить их выдачу. Еженедельник „МК-Эстония“ выяснил подробности.
О каких документах идет речь
Приостановлены могут быть следующие права:
- водительские
- охотничьи
- право на оружие и приобретение оружия
- на управление малыми лодками
- на рыбную ловлю.
Признаны недействительными могут быть следующие документы:
- паспорт гражданина Эстонии
- паспорт иностранца
- проездной документ беженца
- временный проездной документ
- трудовая книжка моряка
- мореходное удостоверение
- дипломатический паспорт.
Как проходит процедура?
Если должник не выплачивает алименты исправно и взыскатель дает судебному исполнителю свое согласие на ограничение какого-то права или приостановление какого-то документа должника, судебный исполнитель направляет должнику предупреждение. В течение 30 дней с момента получения предупреждения должник может:
- заплатить как минимум 1 сумму алиментов, или
- заключить платежное соглашение со взыскателем и совершить первый платеж, или
- обосновать, почему приостановление прав или признание документа недействительным является несправедливым по отношению к должнику.
Если же должник ничего не делает или в дальнейшем перестает платить алименты или платежи по соглашению, то судебный исполнитель направляет ходатайство в суд.
На этой стадии у должника опять есть возможность еще все решить, если он:
- приступил к выплате алиментов и оплатил как минимум алименты за 2 месяца, или
- заключил платежное соглашение со взыскателем и оплатил, как минимум, алименты за 1 месяц, или
- обосновал суду, почему приостановление прав или признание документа недействительным является несправедливым по отношению к нему.
Если и здесь должник не совершает ни одного из предложенных действий, то суд выносит решение.
Как восстановить документы?
Должник может восстановить права и действие документов, обратившись с соответствующим ходатайством в суд, если:
- должник оплатил алименты за 3 месяца, или
- должник заключил платежное соглашение со взыскателем и исправно платил в течение 3 месяцев, или
- приостановление прав или дальнейшее ограничение выдачи документов несправедливо по отношению к должнику, или
- обязанность по выплате алиментов закончилась.
Такие серьезные меры можно применять только в делах о взыскании текущих алиментов.