Федерация шахмат России перейдет в Азиатскую шахматную федерацию
Федерация шахмат России (ФШР) в конце февраля – начале марта официально перейдет из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию (АСF). Сообщает „sports“.
Об этом сообщил исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.
Переход должен утвердить конгресс ACF. Заседание конгресса пройдет с 26 февраля по 3 марта.
По словам Ткачева, весь необходимый для осуществления перехода пакет документов уже отправлен как в ACF, так и в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ).
„В Азии будет меньше проблем как с логистикой, так и с отношением к отечественным спортсменам. Азиатский соревновательный календарь даже насыщеннее европейского“, приводит слова Ткачева „Коммерсант“.
ФШР станет первой российской спортивной структурой, перешедшей из европейской федерации в азиатскую.