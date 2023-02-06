Обыск, опись, допрос: у судебных исполнителей стало больше мер воздействия на должников по алиментам(1)
По статистике, каждый пятый родитель, который живет отдельно от своих детей, не платит им алименты. В Эстонии дети растут в 161 000 семей, и порядка 42 000 родителей, которые растят их в одиночку, и имеют право на получение алиментов со второго родителя. Хотя алименты в прошлом году отвязали от минимальной зарплаты и существенно снизили, количество должников только растет. И теперь по отношению к ним будут применять особые меры, пишет МК-Эстония.
По данным Министерства юстиции, количество требований об оплате должниками алиментов за последние два года заметно выросло: с 8000 до 9300 в год. А общая сумма, которую родители должны своим детям, выросла на 10 миллионов евро. Перевалив таким образом суммарно аж за 42 миллиона евро.
Что изменилось?
По последним данным, на руках у судебных исполнителей по всей Эстонии в общей сложности – 14 792 дела по неуплате алиментов. И теперь также – расширенные права по отношению к должникам.
„Сами нормы, предусматривающие особенные исполнительные действия в отношении взыскания алиментов, не изменились, – говорит судебный исполнитель Татьяна Афанасьева. – Законодатель уточнил, вернее, провел четкую грань между понятиями: долговое требование по алиментам (т. е. долг) и алиментное требование (т. е. исполнение текущих алиментов). Все особые меры по взысканию применимы только к исполнению требования по текущим алиментам“.
К особым мерам относятся: 1) применение к аресту дохода и счетов должника меньшего, по сравнению с иными требованиями, прожиточного минимума; 2) неучитывание других иждивенцев при аресте дохода и счетов; 3) приостановление прав (водительских, на рыбалку, охоту и других) и действия документов (например паспорта).
„Таким образом, если на исполнение подана только задолженность по алиментам за какой-то определенный период, то данное требование приравнивается к иным требованиям, и спецнормы к исполнению данного требования не применяются, – разъясняет судебный исполнитель. – Особые меры применяемы только к требованиям по текущим алиментам“.
Также, добавляет она, цель изменений 01.01.2023 – уточнить, что положение, которое позволяет судебному исполнителю предъявлять требования, подлежащие исполнению в будущем, также распространяется на периодические требования о выплате алиментов.
„Поправка по существу уточняет право взыскателя алиментов передать уплату алиментов под постоянный контроль судебного исполнителя в случае, если лицо, обязанное уплачивать алименты, не делает этого добровольно, – подчеркивает Татьяна Афанасьева. – Например, если лицо, обязанное уплачивать алименты, платит алименты регулярно в течение года, но впоследствии перестает их уплачивать, взыскатель может обратиться к судебному исполнителю для взыскания очередного невыплаченного алиментного платежа и всех последующих платежей. Ранее (до 01.01.2023) существовала практика, когда не все судебные исполнители принимали на исполнение требования в части текущих алиментов, а занимались лишь взысканием задолженностей“.
Деньги вперед!
Афанасьева продолжает: „Теперь же применяется следующий принцип: если лицо, обязанное уплачивать алименты, должно уплатить алименты до 10-го числа, согласно исполнительному документу, а выплата в этот день не получена, взыскатель вправе обратиться к судебному исполнителю уже на следующий день. При поступлении исполнительного заявления о взыскании алиментов судебный исполнитель обязан передать дело в производство, а в случае, если должник в течение 10-дневного срока добровольного исполнения (к иным требованиям применяется срок добровольного исполнения не меньше 30 дней) не уплатит алиментные платежи того же месяца, судебный исполнитель обязан провести исполнительные действия, предусмотренные законом (особенно специальные меры, предусмотренные для взыскания алиментов) своевременно для обеспечения получения алиментов в том же месяце“.
То есть родитель, который имеет право получать от второго родителя алименты на детей, теперь может уже на следующий день, как не поступили деньги, обращаться к судебному исполнителю для их востребования. И если в течение 10 дней должник не заплатит алименты, судебный исполнитель обязан применить все меры, чтобы деньги пришли детям в том же месяце.
„На передний план вышла норма, которая гласит, что алименты – это деньги на содержание, выплачиваемые наперед, – подчеркивает Татьяна Афанасьева. – То есть в январе ребенок должен получить деньги за февраль, чтобы с первого февраля уже была возможность обеспечить потребности ребенка. Но это только пример, и в вашем случае могут быть иные сроки выплаты алиментов, согласно решению суда или соглашению. Поэтому обязанность обеспечить ребенка алиментами заранее – до наступления срока уплаты алиментов – становится основной обязанностью судебного исполнителя в алиментном деле“.
Таким образом все изменения в исполнительном производстве в совокупности должны привести на практике к тому, чтобы судебный исполнитель в приоритетном и особом порядке занимался взысканием текущих алиментов.