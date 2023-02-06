Обыск, опись, допрос: у судебных исполнителей стало больше мер воздействия на должников по алиментам

По данным Министерства юстиции, количество требований об оплате должниками алиментов за последние два года заметно выросло: с 8000 до 9300 в год. А общая сумма, которую родители должны своим детям, выросла на 10 миллионов евро. Перевалив таким образом суммарно аж за 42 миллиона евро.

Что изменилось?

По последним данным, на руках у судебных исполнителей по всей Эстонии в общей сложности – 14 792 дела по неуплате алиментов. И теперь также – расширенные права по отношению к должникам.

„Сами нормы, предусматривающие особенные исполнительные действия в отношении взыскания алиментов, не изменились, – говорит судебный исполнитель Татьяна Афанасьева. – Законодатель уточнил, вернее, провел четкую грань между понятиями: долговое требование по алиментам (т. е. долг) и алиментное требование (т. е. исполнение текущих алиментов). Все особые меры по взысканию применимы только к исполнению требования по текущим алиментам“.

К особым мерам относятся: 1) применение к аресту дохода и счетов должника меньшего, по сравнению с иными требованиями, прожиточного минимума; 2) неучитывание других иждивенцев при аресте дохода и счетов; 3) приостановление прав (водительских, на рыбалку, охоту и других) и действия документов (например паспорта).

„Таким образом, если на исполнение подана только задолженность по алиментам за какой-то определенный период, то данное требование приравнивается к иным требованиям, и спецнормы к исполнению данного требования не применяются, – разъясняет судебный исполнитель. – Особые меры применяемы только к требованиям по текущим алиментам“.

Также, добавляет она, цель изменений 01.01.2023 – уточнить, что положение, которое позволяет судебному исполнителю предъявлять требования, подлежащие исполнению в будущем, также распространяется на периодические требования о выплате алиментов.