Отвечает юрист: о чем работодатель может спрашивать на собеседовании?

Отвечает ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев.

Перед заключением трудового договора стороны должны провести переговоры и обсудить условия труда. Разумно зафиксировать переговоры в письменной форме, чтобы избежать возможных споров относительно договоренностей. Например, отправить проект договора и предлагаемые изменения по электронной почте.

На переговорах, предшествующих заключению трудового договора, стоит обратить внимание и на другие аспекты, такие как продолжительность испытательного срока, срок действия договора (в случае срочного договора заключение должно быть обоснованным), запрет на конкуренцию, имущественная ответственность, продолжительность отпуска и возможность использования отпуска (установлен ли в учреждении коллективный отпуск или время отпуска можно выбрать самостоятельно), возможность совмещения работы и семейной жизни (оплачиваемые выходные дни, гибкое рабочее время, уход за детьми и т. д.) и возможность работать удаленно.

При подготовке к заключению трудового договора, например, на собеседовании при приеме на работу, работодатель может выяснять у соискателя только те данные, в отношении которых у него имеется оправданный интерес. Это означает, что интерес можно проявлять только в отношении того, что непосредственно связано со способностью выполнять трудовые задания.

Задавая вопрос, работодатель должен пояснить, для чего нужна информация и как она связана с работой. Например, если работник нужен для религиозного объединения, у работодателя может быть обоснованный интерес к религиозным взглядам соискателя, или, если одним из обязательных условий поступления на службу в полицию является прохождение установленного для чиновников полиции контроля состояния здоровья, то вопрос работодателя о состоянии здоровья кандидата будет уместным. Однако наличие детей не означает автоматически, что человек не справится с работой. Работник может быть очень находчивым в решении различных ситуаций.