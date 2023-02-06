Отвечает юрист: о чем работодатель может спрашивать на собеседовании?(1)
Читатель спрашивает: О чем работодатель может спрашивать на собеседовании? Может ли работодатель спрашивать о семейном положении, детях или планировании семьи?
Отвечает ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев.
Перед заключением трудового договора стороны должны провести переговоры и обсудить условия труда. Разумно зафиксировать переговоры в письменной форме, чтобы избежать возможных споров относительно договоренностей. Например, отправить проект договора и предлагаемые изменения по электронной почте.
На переговорах, предшествующих заключению трудового договора, стоит обратить внимание и на другие аспекты, такие как продолжительность испытательного срока, срок действия договора (в случае срочного договора заключение должно быть обоснованным), запрет на конкуренцию, имущественная ответственность, продолжительность отпуска и возможность использования отпуска (установлен ли в учреждении коллективный отпуск или время отпуска можно выбрать самостоятельно), возможность совмещения работы и семейной жизни (оплачиваемые выходные дни, гибкое рабочее время, уход за детьми и т. д.) и возможность работать удаленно.
При подготовке к заключению трудового договора, например, на собеседовании при приеме на работу, работодатель может выяснять у соискателя только те данные, в отношении которых у него имеется оправданный интерес. Это означает, что интерес можно проявлять только в отношении того, что непосредственно связано со способностью выполнять трудовые задания.
Задавая вопрос, работодатель должен пояснить, для чего нужна информация и как она связана с работой. Например, если работник нужен для религиозного объединения, у работодателя может быть обоснованный интерес к религиозным взглядам соискателя, или, если одним из обязательных условий поступления на службу в полицию является прохождение установленного для чиновников полиции контроля состояния здоровья, то вопрос работодателя о состоянии здоровья кандидата будет уместным. Однако наличие детей не означает автоматически, что человек не справится с работой. Работник может быть очень находчивым в решении различных ситуаций.
Как правило, работодатель не имеет права спрашивать о семейном положении, наличии детей, планировании семьи, прохождении военной службы, религиозных или политических взглядах, убеждениях, сексуальной ориентации, состоянии здоровья, недостатке здоровья.
Однако приведенный выше список не означает, что соискатель не может остановиться на каком-то из упомянутых пунктов во время переговоров, предшествующих заключению трудового договора. Если известно, что из-за наличия маленьких детей можно было бы договориться о более позднем начале рабочего дня, то во избежание дальнейших проблем это стоит обговорить.
Если соискатель подозревает, что в процессе найма его дискриминировали, и хочет выяснить причину неблагоприятного для себя решения, работодатель должен предоставить ему письменное объяснение с обоснованием решения о найме. В нем следует пояснить, на каких основаниях был выбран наиболее подходящий работник, почему не был выбран податель запроса и почему предпочтение было отдано другим кандидатам.
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