Мнение
03.02.2023, 15:34

МНЕНИЕ | Ольга Штраубе: почему мы сопротивляемся российской пропаганде, но охотно верим украинской?

 
Ольга Штраубе
редактор рубрики мнений
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Сергей Супинский | Scanpix

Как известно, на войне первая пуля попадает в правду. И нам, жителям Эстонии, следует выбрать более рациональный подход, не поддаваясь соблазну поверить в чудеса. На войне не бывает чудес.

Война в Украине продолжается уже почти год, и за это время мы успели много раз прочитать бойкие репортажи эстонских военных блогеров в стиле „У Пригожина вагнеровцы, а у Шойгу заканчиваются мобилизации“, У России осталось ракет на два-три удара“ и т.д. Первоисточниками этих оптимистичных рапортов являются русскоязычные СМИ воюющей ныне Украины, у которых на данный момент две задачи: поднять боевой дух „своих“ и деморализовать русских. Беда только в том, что вера в быструю и немедленную победу никак не приближает наступление этой победы.

Людям нравится верить в чудеса, ведь всем нам хотелось бы жить в волшебном мире, где любые проблемы решаются по мановению волшебной палочки. Из-за этого сейчас говорят о Путине, который, вот-вот умрет от рака, о массовых волнениях, которые вскоре вспыхнут в российских городах, о распаде России, о передаче украинской армии западного чудо-оружия, о готовящемся контрнаступлении украинской армии и о том, как украинская армия выгонит русских оккупантов из Украины и будет гнать до Уральского хребта.

RusDelfi
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