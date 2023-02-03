МНЕНИЕ | Ольга Штраубе: почему мы сопротивляемся российской пропаганде, но охотно верим украинской?

Война в Украине продолжается уже почти год, и за это время мы успели много раз прочитать бойкие репортажи эстонских военных блогеров в стиле „У Пригожина вагнеровцы, а у Шойгу заканчиваются мобилизации“, У России осталось ракет на два-три удара“ и т.д. Первоисточниками этих оптимистичных рапортов являются русскоязычные СМИ воюющей ныне Украины, у которых на данный момент две задачи: поднять боевой дух „своих“ и деморализовать русских. Беда только в том, что вера в быструю и немедленную победу никак не приближает наступление этой победы.