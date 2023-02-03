Елена Вяльбе: о нейтральном статусе российских спортсменов не может быть и речи

На прошлой неделе МОК намекнул, что спортсмены из стран-агрессоров вскоре могут вернуться на международную арену. По мнению МОК, правительства не должны решать, какие спортсмены могут соревноваться, а какие нет. Также в процессе консультаций был сделан вывод о том, что ни одному спортсмену нельзя препятствовать в участии в соревнованиях, обосновывая запрет только его гражданством.

В США отметили, что спортсмены из стран-агрессоров будут приглашаться на соревнования только как нейтральные.

„В случаях, когда спортивные организации и организаторы соревнований, такие как Международный олимпийский комитет, решают разрешить спортсменам из России и Беларуси участвовать в спортивных соревнованиях, должно быть совершенно ясно, что они не представляют российское или белорусское государства“, - сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер

Однако, по словам Вальбе, об этом не может быть и речи. „Если возвращаться, то только с флагом и гимном. В данной ситуации под нейтральным статусом нет“, – сказала глава Федерации лыжных гонок России в эфире „Матч ТВ“.