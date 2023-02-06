ДЕБАТЫ | Оборона или инфляция? Какая тема на выборах должна быть в приоритете

Перед выборами 2023 года в парламент на слуху две главные темы: укрепление обороны и борьба с инфляцией. Партии подходят к вопросу по-разному, но все признают - эти две темы крайне важны. Например, Партия реформ ставит защиту государства на первое место. Центристская вышла со слоганом „Мы - за вас“, подразумевая: мы поможем снизить цены на отопление и повысим пенсии.

Центрист Вадим Белобровцев согласен, что для них приоритет - достаток населения. „Многие знают известную байку, я думаю, она существовала на самом деле. Во времена Второй мировой войны Черчиллю принесли на подпись бюджет Великобритании, он прочитал и спросил, а где здесь культура? Ему ответили: война идет, нужно финансировать оборону. На что он ответил - если у нас здесь не будет культуры, то что нам защищать? На первое место можно поставить оборону и безопасность, но если не будет людей, то что мы будем защищать? У нас сегодня тяжелое положение, целый ряд кризисов, война только один из них. Люди ощущают на себе тяжелые последствия. В первую очередь нужно говорить о том, как с этим справляться, как помогать людям, которые в сложном экономическом положении. У нас огромная инфляция, рост Euribor, людям нужно чувство уверенности в завтрашнем дне“, - сказал он. При этом, в программе Центристской партии прописано: нужно увеличить финансирование обороны до 3% от ВВП.

Лозунг Isamaa - есть только одно отечество. Партия хочет сплоить народ вокруг государственности, эстонского языка и культуры. Член партии Артур Тиганик согласен, что борьба с инфляцией - это важно, этим нужно заниматься. „Но мы не должны забывать о наших стратегических целях. Если мы будем думать только о том, как выдать хлеб или отопить дом, но не будем заниматься государственностью, единым государством, языком - это ни к чему не приведет. Нужно сплотить общество, чтобы люди хотели защищать отечество, государство.