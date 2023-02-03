ОТ РЕДАКЦИИ | Финансирование партий требует пересмотра

До выборов в Рийгикогу осталось чуть больше месяца, и в центре внимания опять вопрос финансирования политических партий. Социал-демократы хотели бы, чтобы у контрольной комиссии появилась возможность запросить данные у третьих лиц об источниках финансирования партий, но их партнер в правительстве - Isamaa - резко против такого предложения. В теории это означало бы возможность потребовать от лоббистов и пиар-компаний отчеты о реальных расходах партий и снизить риск коррупции.

Такую инициативу для того, чтобы сделать эстонскую политическую систему наиболее прозрачной, можно только приветствовать. За последние 10 лет в этом отношении наметились положительные тенденции, потому что еще в 2000-е было совершенно не ясно, кто финансирует партии, и примерно до 2012 года вполне обычным явлением было то, что в главный офис большой партии некто анонимный заносил деньги в темном пакете.

После этого надзор за финансовыми поступлениями был улучшен, и теперь мы хотя бы приблизительно понимаем, кто и как финансирует эстонских политиков. Тем не менее нынешняя попытка реформировать эту систему запоздала, ведь у правительства был целый год, чтобы заниматься этим вопросом и пойти на следующие выборы уже с более прозрачной системой. Однако это не было сделано, и поэтому спор между социал-демократами и Isamaa является просто политической толкотней в преддверии выборов.

Решение кроется в том, чтобы свести финансирование партий к небольшим пожерсвованиям и членским сборам, которые партийцы не очень-то любят платить.

Несомненно, система нуждается в пересмотре. И начать нужно с главного, а именно с уменьшения риска коррупции. Партии и политики сильно зависят от крупных пожертвований. Очень часто за этим стоят большие предприниматели, которые имеют свои определенные интересы и которые надеются, что пожертвование поможет им лучше устроить свои дела и протолкнуть интересы.

Конечно, нельзя исключать того, что некоторые бизнесмены действительно поддерживают какое-либо политическое движение из своих внутренних убеждений, но нынешняя система сильно подвержена риску. Риску того, что некий богатый человек сумеет купить выгодные для себя решения и законы. Решение кроется в том, чтобы свести финансирование партий к небольшим пожерсвованиям и членским сборам, которые партийцы не очень-то любят платить. У центристов примерно 14 тысяч членов, у реформистов - 10 тысяч, и если каждый из этих людей внесет свой посильный вклад, примерно 100 евро в год, то сумма была бы уже больше, чем эти партии получили за 10 лет от Урмаса Сыырумаа и Хиллара Тедера. И от сознательности партийцев и прозрачности пожертвований наша политическая система только бы выиграла, в том числе в репутационном смысле.