ПЕРВЫЕ ФОТО | На улицах скоро появится уникальный экологичный электромобиль эстонского производства

Международная команда инженеров и дизайнеров почти два года работала над тем, чтобы сделать этот электромобиль по-настоящему красивыми, бросающимся в глаза, а также наполнить его выдающимися техническими решениями, сообщают разработчики. „По сравнению с крупными производителями автомобилей, мы должны максимально использовать все инновации, быть быстрее и гибче. Но, будем честны, чтобы преуспеть в секторе с такой высокой конкуренцией, весомых аргументов должно быть больше, чем один“, – сказал Вирго Вейман, один из инициаторов проекта, по словам которого, более двух третей деталей EEV – это детали, используемые в серийном производстве автомобилей, но у них, за счёт добавления оригинальных решений, появляется собственная прибавочная стоимость.

„До сих пор весь проект продвигался весьма успешно, и сейчас мы работаем над тем, чтобы уже в этом году можно было протестировать первые автомобили марки EEV в условиях повседневного уличного движения“, — сказал Маркус Краус, ведущий инженер команды EEV, который ранее также руководил технической разработкой прототипа электродвигателя Porsche LeMans.

„Сильные стороны EEV — дизайн, высококачественная „начинка“, экологичные и перерабатываемые материалы. Мы считаем, что новый электромобиль ориентирован прежде всего на активного горожанина, заботящегося об окружающей среде, а технические параметры позволяют сесть за руль EEV водителям начиная с 16 лет“, — описывает новый электромобиль Краус и добавляет, что самая большая задача, с которой команде до сих пор пришлось иметь дело, — снизить вес автомобиля, перешагнув предел в 450 кг — уже успешно выполнена.