Звездный теннисист, напавший на свою девушку, избежал наказания

Австралиец, занимающий 21-е место в мировом рейтинге, предстал перед судом за нападение на свою бывшую девушку Кьяру Пассари в конце прошлого года.

Теннисист признал свою вину, признав, что это было „единичным актом глупости“. Сначала пара помирилась и продолжила отношения, но после их разрыва Пассари подала официальную жалобу в декабре 2021 года.

После того конфликта у бывшей девушки Кирьоса обнаружили травмы плеча и колена. При этом судья сняла обвинения, посчитав, что серьезность дела была „незначительной“ и что нет риска рецидива. В связи с этим суд снял с теннисиста обвинения. Инцидент произошёл в начале 2021 года.

По заявлению судьи, огласка судебного разбирательства, время, прошедшее с инцидента, и то, что случай был единичным, является основанием для закрытия дела.

Позже Ник Кирьос в своих социальных сетях прокомментировал судебное разбирательство по делу о его нападении на бывшую девушку.

„Уважаю сегодняшнее решение и благодарен суду за снятие обвинений без осуждения. Я был не в лучшем состоянии, когда это произошло, и так отреагировал на сложную ситуацию. Я очень сожалею. Знаю, что это было нехорошо, и искренне сожалею о том, что причинил боль.

Жизнь может казаться сложной. Но я обнаружил, что получение помощи и работа над собой позволили мне чувствовать себя лучше и быть лучше. Я никогда не смогу в полной мере отблагодарить свою нынешнюю девушку, свою семью и друзей за поддержку в этом процессе“, — написал Кирьос.